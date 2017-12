Tajné životy týraných žien v seriáli

RTVS sa nezľakla vážnej témy a chce, aby jej novinke uverili odborníci aj obete domáceho násilia.

30. dec 2014 o 18:56 Zuzana Uličianska

Po Kolonáde prichádza RTVS s ďalším neštúdiovým seriálom. Premiéru má už 1. januára, na Jednotke.

Nemocnice, väznice, súdy... Nový slovenský seriál sa dostáva do ďalšieho tabuizovaného prostredia. Tentoraz pôjde o azylové domy pre týrané ženy, ktoré musia v záujme ochrany klientok fungovať v utajení.

„Diváka možno prekvapí, že prichádzame s takou zdanlivo melancholickou, melodramatickou témou. Človek má schopnosť vnímať tieto problémy veľmi schematicky a čierno-bielo: úbohé ženy a násilnícki muži,“ vyjadril sa dramaturg RTVS Roman Brat v odvysielanom filme o filme. Do scenáru sa podľa neho snažili dať celú farebnú škálu. „Nie vždy ženy sú tie chudery, život je veľmi komplikovaný,“ mieni Brat.

Námet na seriál z azylového domu ponúkala scenáristka Biba Bohinská už dávnejšie. „Iné televízie sa báli, že to bude smutné. My sme však nechceli, aby to bolo depresívne, ale aby to malo nádej,“ vyjadrila sa.

Autorky mali ambíciu, aby im uverili odborníci, ale predovšetkým ženy, ktoré týmito problémami trpia.

„Témou tohto seriálu nie je ani tak domáce násilie, ako to, ako sa následne rieši,“ dodáva ďalšia zo scenáristiek Naďa Cotz.

V Malinovskom kaštieli

Trinásťdielny seriál Tajné životy, ktorý sa bude vysielať štandardne v nedeľu večer, nakrúcali takmer tri mesiace v areáli Malinovského kaštieľa, ale aj na Najvyššom súde, v sociálnej kolónii v Rači či v početných v exteriéroch.

Režisér Ján Sebechlebský pôsobí hlavne v Česku, má skúsenosti s dokumentárnymi filmami, ale aj so seriálmi, robil aj úspešnú Kriminálku Staré Mesto. V seriáli z prostredia azylového domu videl možnosť autentickosti a inakosti. Za poetické obrazy, ktoré sú zjavné už z upútaviek, vďačíme kameramanovi Petrovi Kelíškovi.

V centre príbehu je štyridsaťročná riaditeľka azylového domu Druhá šanca, ktorú hrá Zuzana Mauréry. Zaujatosť pre prácu negatívne ovplyvní jej rodinu. Jej mamu si v seriáli zahrala Božidara Turzonovová, manžela Vladimír Kobielsky.

V seriáli ďalej uvidíme napríklad aj Annu Šiškovú, Gabiku Marcinkovú, Petra Kočiša, Szidi Tobias či Juditu Hansman.

Každá piata

Otvárať tému násilia na ženách je u nás viac ako aktuálne. Podľa najnovšieho prieskumu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) z 1512 našich respondentiek až 23 percent zažilo fyzické alebo sexuálne násilie zo strany svojho partnera.

Slovensko má najvyšší podiel žien v Európe, ktoré s násilníkom zotrvávajú, pritom doteraz neratifikovalo ani takzvaný istanbulský Dohovor Rady Európy, ktorý obsahuje stratégie na odstránenie tohto typu násilia, aj keď sa zaviazalo tak urobiť ešte do konca roku 2013.

„Médiá môžu zohrať kľúčovú úlohu pri scitlivovaní verejnosti a pri propagovaní nulovej tolerancie k násiliu. Dôležité však je, aby túto tému vedeli podať korektným a rešpektujúcim spôsobom. Obávam sa však, že naše médiá majú v tejto oblasti ešte značné rezervy,“ hovorí Adriana Mesochoritisová zo združenia Možnosť voľby.