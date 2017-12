V kinách bude stačiť sivá a pár jej odtieňov

Nový filmový rok sa črtá tradične – veľký úspech budú mať filmy o superhrdinoch a nové Hviezdne vojny.

1. jan 2015 o 17:06 Kristína Kúdelová

Prieskumy medzi divákmi ukazujú, že najvyššiu návštevnosť bude mať nová epizóda Star Wars.

Svet filmu by sa dal prirovnať k divokému západu, neprebádanému územiu, na ktoré sa treba vrhnúť, aby nezostalo nevyužité. Hovorí to americký režisér Richard Linklater a že to myslí vážne, dokázal s Chlapčenstvom.

Príbeh o dospievaní nakrúcal dvanásť rokov s tým istým hercom – najprv chlapcom a potom pomaly veľkým mužom – a tak výborne ho zostrihal, že vznikol prostý a zároveň ohromujúci obraz našich životov.

Mali sme vlani šťastie, že sme takýto film mohli zažiť, pretože málo tvorcov pristupuje k filmovému umeniu takto odvážne, ambiciózne a s fantáziou. Tento rok možno taký zázrak nezažijeme.

Sila sa prebúdza

Aj keď medzi dvomi filmami dokáže mať pauzu dvadsať rokov, nové dielo by mal čoskoro odpremiérovať Terrence Malick, jeden z najzaujímavejších režisérov vôbec. Mal by sa volať Exodus a rozprávať o starom Egypte, hlavné úlohy v ňom dostali Christian Bale a Natalie Portman.

Martin Scorsese, ktorý len pred rokom vtrhol do kín s energickým Vlkom z Wall Street, už chystá film Silence o prenasledovaných jezuitoch v Japonsku.

A tohtoročnú premiéru možno stihne aj večne niečím inšpirovaný Quentin Tarantino, hoci nedávno ešte bez nálady tvrdil, že z westernového príbehu The Hateful Eight nikdy film neurobí, skôr divadlo.

Z nedávnych prieskumov (najmä medzi americkým publikom) však vyplynulo, že diváci sú najviac zvedaví na to, ako bude vyzerať siedma epizóda Star Wars: Sila sa prebúdza. Pôjdu na pokračovanie komiksových Pomstiteľov Avengers: Age of Ultron, Jurrassic World a ďalšie Hry o život. No a ich záľubu v superhrdinoch zrejme napĺňa aj adaptácia bestselleru Päťdesiat odtieňov sivej.

Ešte niečo?

Trochu poetickejšie vyzerá animovaný projekt Malý princ, nakrúcaný technikou stop­motion, a okrem neho už toho veľa v pláne nie je, ale možno ešte príde nejaké prekvapnie. Netreba ho vylúčiť. Veď takto pred rokom ním bolo aj Linklaterovo Chlapčenstvo, pretože ani v jeho okolí skoro nik netušil, že ten film, čo chystá toľko rokov, má byť taký špeciálny.