Pozerať American psycho? Na to treba zmysel pre humor

Tento film má hororový potenciál, chcel ho režírovať David Cronenberg.

2. jan 2015 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, ar

Americké psycho

Tv Doma 23.45

Hrdinu filmu American Psycho asi najviac charakterizuje to, že má dvadsaťsedem rokov a že jeho život je poznačený nesmiernou ambicióznosťou.

Neustále pozoruje, či má niekto krajšie vizitky ako on, či nemá náhodou väčší byt, lepší účes, pozoruhodnejší prehľad v umení. Každého sa pýta: Chceš vedieť, kde pracujem? Na Wall Street, odpovedá, aj keď na jeho odpoveď nie je nikto zvedavý.

Televízia Doma vznikla, aby vysielala nekonfliktné rodinné filmy a je dosť zaujímavé, že do svojho programu zaradila aj tento film.

Niežeby si nevybrala dobre, ale ambiciózny Patrick Bateman nezapadá veľmi do jej typu filmových hrdinov. Okrem toho, že je postihnutý touto zbytočnou obsesiou, je aj neuveriteľne brutálny.

Keď sa mu zdá, že z porovnávania vychádza ako ten slabší a menej úspešný, ruky sa mu zvierajú v zlovestnom kŕči. A keď mu niekto v niečom nevyhovie, okamžite prejde z nacvičeného úsmevu do zúrivosti – a aj to je slabé slovo. V tej chvíli sa v ňom prejaví schopnosť ľahko a bezdôvodne vraždiť.

Film z roku 2000 je adaptáciou knihy Breta Eastona Ellisa. Po hlavnej úlohe veľmi túžil Leonardo DiCaprio, ale dostal ju Christian Bale, ktorý viac spĺňal požiadavku, že Patrick Bateman musí vedieť divákov prekvapovať nepredstaviteľnou hĺbkou temnej stránky svojej osobnosti.

Popri tom sa zišiel jeho zmysel pre humor, vďaka ktorému je Bateman nielen strašidelný, ale aj smiešny.

Keďže tento príbeh je veľkou psychologickou hrou, odviazanou reakciou na krajný materializmus a cítiť v ňom ešte aj veľký hororový potenciál, mal oň záujem David Cronenberg i Oliver Stone.

Neuspeli. A preto môže divákov pri záverečných titulkoch prekvapiť, že tento film, presiaknutý machistickou energiou, vzala do rúk režisérka, Mary Harron.

Báječná Angelika

TV Doma 18.00

Bola dokonalá. Krásna tvár, bezchybné telo. Ušľachtilá, neskrotná, divoká. Angelika si v 60. rokoch podmanila každého, kto mal v sebe aspoň štipku romantiky. Máloktorá séria sa reprízuje s takou železnou pravidelnosťou ako tá o markíze anjelov. Ľúbi netvora s mozgom alchymistu a srdcom rytiera, ale na to, aby ho mohla v ďalších troch dieloch hľadať a smútiť za ním, ho najprv musia upáliť. V návale prvotného žiaľu sa chce zmárniť. Jej prvá láska, Nicolas, ktorý sa medzičasom vypracoval na vodcu parížskych lupičov, ju utešuje a zafilozofuje si: Angeliko, žít se musí! Povie Giuliano Gemma hlasom českého dabéra. A tak putuje Michele Mercierová do náručia mladého Jeana-Louisa Trintignanta, básnika Špinu, ktorý sa do nej zamiluje na prvý pohľad. Cez zatvorené oči. Angelika si totiž práve schrupla na lodi, ktorá kotvila pri brehu Seiny. Jednoducho, báječné.

Jimmyho tančiareň

Kino Film Europe, Bratislava, 19.00

Po dráme Vietor sa dvíha sa režisér Ken Loach znovu vrátil do obdobia, keď Íri bojovali za svoju nezávislosť. Vo filme Jimmyho tančiareň ju už majú, ale bez toho, že by sa pritom napĺňali aj ich sny a ideály. V krajine prepukla hospodárska kríza, v politickom a spoločenskom živote sa darilo extrémnym myšlienkam a cirkev sa snažila udržať si kontrolu a moc.

Ken Loach rozpráva o Jimmym Graltonovi, ktorý sa po cestách a skúsenostiach v Spojených štátoch vrátil do svojho rodného domu na írskom vidieku a znovu otvoril svoju tančiareň. Nebolo to len miesto na tancovanie a spievanie, ale aj srdce spoločenského života, kde si ľudia medzi sebou vymieňali názory (v tomto prípade najmä ľavicové) a učili sa slobodne myslieť. K nevôli miestnej cirkvi.