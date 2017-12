Přemek Podlaha miloval šialený český vidiek

Český moderátor bol desiatky rokov tvárou relácií pre domácich majstrov a záhradkárov.

Sousedovic Toníček, nemá žádný koníček... Keď sa v televízii ozvala táto zvučka, generácia dnešných starých rodičov i rodičov okamžite usadla pred obrazovku, kde ich vzápätí vítal s ďalším skvelým nápadom do záhrady alebo domu Přemek Podlaha (13. júna 1938 – 23. decembra 2014).

Kutilská tematika sa stala jeho osudom hneď na začiatku novinárskej kariéry, no nápad na reláciu, kde diváci posielajú tipy na zlepšováky a drobné vynálezy z vlastnej dielne, mu ležal v šuflíku dosť dlho, kým sa podarilo televíziu v roku 1987 presvedčiť, že to má význam. A naozaj malo. Nikdy sa z neho nestal idol, ktorému by chodili tony listov od fanúšičiek, ale kontakt s divákmi fungoval. Dodnes je český vidiek odrazom mnohých „ptákovin“, ktoré predstavil vo svojom Receptáři nejen na neděli.

„Televízna relácia je svojím spôsobom rutina, má určitú stavbu a tú musíte dodržovať. Ale mňa to stále baví, stále ma fascinuje, na čo človek príde. Čo všetko sa mi dostalo do rúk! Jeden pán napríklad vymyslel prístroj na kľučku, ktorý vedel hnojiť pozemok, siať semená a neviem čo všetko ešte a k tomu nahadzoval aj fasádu. Fantastická vec! Český kutil, to je niečo nenapodobniteľného,“ nadchýnal sa v rozhovore pre MF Dnes pred štyrmi rokmi.

Užíval si, keď sa stretol s niekým, kto neváhal prebdieť pri majstrovaní celé noci, len aby objavil niečo, čo už dávno pred ním prinieslo slávu a peniaze niekomu inému. „Ja to milujem! Pretože to sú ľudia s fantáziou. To je moja krvná skupina,“ hovoril.

Netajil, že často žasol, s čím sa ľudia potrebujú pochváliť. „Napríklad akýsi pán Mašek z Brna mi poslal recept na plnené kuracie krídelká. Ak niekto videl kuracie krídelká, vie, že je to hovadina. Čo by ste tam chceli plniť? Ale pán Mašek pricestoval a plnil kuracie krídelká. Injekčnou striekačkou. Urobil perfektnú zmes, vstrekol ju do tej malej kapsičky a krídlo dostalo fantastickú chuť. Šialený český vidiek. V tom je tá krása,“ smial sa Podlaha.

Pred kamerou stál až do polovice roka 2014, keď ho choroba prinútila stiahnuť sa.