50 odtieňovej sivej vraj nebude mizogýnny film

Adaptáciu bestselleru musia tvorcovia mesiac pred premiérou obhajovať

4. jan 2015 o 17:33 kk

Film Jean–Luca Godarda Zbohom Adieu au langage je najlepší, vyhlásila americká Národná organizácia filmových kritikov. Tvorí ju spolok päťdesiatich deviatich renomovaných kritikov z novín a časopisov. Za najlepšieho režiséra vlaňajška vyhlásili kritici Richarda Linklatera (Chlapčenstvo), za najlepšieho herca Timothyho Spalla (Mr. Turner) a herečku Marion Cotillard (Dva dni, jedna noc).

Keď sa hackeri nabúrali do systémov spoločnosti Sony, vyšli rôzne informácie najavo. Medzi nimi bola napríklad tá, ako sa ľudia z filmovej brandže bili o to, kto bude nakrúcať pokračovanie Spider Mana. To vyprovokovalo režiséra Sama Raimiho k priznaniu, píše denník LeFigaro. Nakrútil dvojku aj trojku a dnes ho trápi tá trojka. „Je to hrozný film,“ hovorí. Uznáva výčitky kritikov, že filmu chýba dynamika, že je v ňom priveľa protivníkov Spider Mana a že medzi hercami v hlavných úlohách – Tobeym Maguierom a Kirsten Dunstovou nie je žiadna chémia. Chybou vraj bolo, že príbehu sám neveril. „Ak sa režisérovi príbeh nepáči, nemá sa ho chytať. A má ho nechať tým, ktorým sa páči.“

Film 50 odtieňov sivej príde do kín o mesiac, ale už dnes ho musia jeho tvorcovia obhajovať. Americká spoločnosť Morálka v médiách hovorí o tom, že film legitimuje domáce násilie, najmä násilie voči ženám, znásilňovanie a sexuálne násilie a že mučenie prezentuje ako rozkoš. V britskom vydaní časopisu Elle film potom Jamie Dornan, ktorý hrá hlavnú úlohu, miliardára Christiana Greya, polemizuje s predstavou, že sadizmus, masochizmus, dominanica či submisivita rovná sa mizogínia. „Chápem, že ľudia tak vnímajú, keď niekto ženu priviaže a švihá ju po zadku,“ hovorí Grey. „Ale muži sú neraz ešte submisívnejší ako ženy.“ Tvrdí, že tento typ sexuálnych scén nie je vo filme taký dôležitý ako príbeh lásky.