Je výborný herec, ale do kina nesmie

Hviezdam nepomáha ani celosvetová sláva, keď sa chcú do kín dostať ako režiséri alebo producenti

4. jan 2015 o 17:43 Kristína Kúdelová

Nevypočítateľnosť filmového biznisu tentoraz zasiahla Ryana Goslinga. S režisérskym debutom Lost River sa do amerických kín nedostane, distribútora vystrašili recenzie.

Pred pár rokmi stál filmový svet pred ošemetnou úlohou, bolo to vtedy, keď herec Andy Garcia nakrútil svoj režisérsky debut Stratené mesto. Kritici a novinári hľadali jemné slová, ako tomu milému človeku povedať, že film o kubánskom režime mu celkom nevyšiel.

Teraz ich do rovnakej situácie dostal Ryan Gosling. Spoločnosť Warner Bros. práve oznámila, že nebude distribuovať jeho film Lost River – Stratenú rieku.

Režisérsku premiéru mal Gosling vlani v máji na festivale v Cannes. A keďže je nielen výborný herec, ale aj veľmi sympaticky vystupuje, o toto premietanie bol najväčší záujem. Žiadny iný film takú pozornosť nemal, chceli ho vidieť novinári, fanúšikovia, ako aj novinári-fanúšikovia v jednej osobe.

video //www.youtube.com/embed/3uFn0YN5vBo

Vyzerá ako Lynch, ale Lynch to nie je

Ryan Gosling, inšpirovaný smutnou históriou Detroitu, vytvoril démonický obraz mesta, ktoré zosobňuje dezilúziu z amerického sna a čiernu moru, z ktorej sa Američania nevedia prebudiť. Výsledný obraz, ktorý dosiahol, bol napriek mnohým nápadom rozpačitý a tak trochu aj nezrozumiteľný.

Tí, čo hercovi-režisérovi drukovali, napísali, že film je „zaujímavý“. A tí, čo boli priamejší, skonštatovali, že Lost River nie je ničím viac ako študentským filmom, akurát má hviezdne obsadenie (napríklad Evu Mendesovú v jednej z hlavných úloh).

Kým Gosling začal režírovať, preslávil sa vo filme Dereka Cianfrancea Blue Valentine alebo Nicolasa Windinga Refna Drive. Dánskym režisérom Refnom sa evidentne nechal inšpirovať, čosi si požičal aj od Davida Lyncha – s ich temným štýlom však ešte nevie celkom presvedčivo pracovať. V Lost River preto vidno aj experimentálnu odvahu, aj mladícke chyby.

video //www.youtube.com/embed/Pe6eOqheva8

Napriek tomu sa už v Cannes uzavreli zmluvy, že film sa bude distribuovať v Európe, na jar pôjde do Španielska, Francúzska, Dánska, Holandska aj do Británie. Len v Spojených štátoch s ním bude problém. Warner Bros. mu neverí, aj keď s Goslingom -hercom už viackrát zažil úspešné časy. Lost River chce radšej posunúť do nejakej nezávislej distribučnej spoločnosti, možno aj svojej dcérskej firme Warner Independent. Tam sa oň vraj postarajú, možno.

Clooney alebo Jolie

Andy Garcia od Strateného mesta zatiaľ nič nové nenakrútil a nejakú pauzu si dá po Stratenej rieke možno aj Ryan Gosling. Prežíva teraz niečo také, čo už zažili aj Tom Hanks či George Lucas, keď – pre zmenu v úlohách producentov – nevedeli svoj film dostať do kín, pretože im pri tom žiadna sláva nepomohla.

V nevypočítateľnom filmovom svete môžu herci len dúfať, že sa im pri prechode na režisérsku pozíciu bude dariť tak, ako sa darí napríklad Georgeovi Clooneymu alebo Robertovi Redfordovi. Alebo Angeline Jolie, ktorá sa práve do svetových kín dostala už s druhým celovečerným filmom Unbroken.