Dobrodružstvo zo sveta našich fyzikálnych zákonov

Bella a Sebastián je vydareným filmom nakrúteným v klasickom štýle

5. jan 2015 o 0:00 Kristína Kúdelová

Deväťročnému Francúzovi Mehdimu zmenila život mama, keď napísala knižku Bella a Sebastián a potom chcela, aby vystupoval v jej sfilmovanej verzii. Rovnomenný seriál bol v roku 1965 vo Francúzsku ohromným hitom, deti ho pozerali každú nedeľu – a nielen premiérovo. Vždy, keď ho opakovali.

„Priprav sa na to, že ťa budú volať Sebastián aspoň päťdesiat rokov,“ hovoril potom Mehdi malému hercovi Félixovi Bossuetovi, keď sa v roku 2013 dostal do kín celovečerný film.

Nakrútil ho režisér a cestovateľ Nicolas Vanier a tak trochu vyzerá, ako keby bol z iného letopočtu. Nie sú v ňom triky, nie sú v ňom čary, všetko, čo sa v ňom deje, zodpovedá fyzikálnym zákonom a všetci, čo v ňom vystupujú, majú len celkom obyčajné ľudské vlastnosti.

Vanier taký film nakrútil s presvedčením, že rozprávky a dobrodružné filmy pre deti môžu mať ešte stále klasickú formu. Silným emočným prvkom je už to, že Sebastián nemá rodičov, a preto ho v prírode, na lúkach a medzi zvieratami vychovávajú horali. Režisér do knižnej a seriálovej predlohy zasiahol len v tom, že príbeh kamarátstva medzi chlapcom a psíkom posunul do obdobia druhej svetovej vojny, do čias, keď sa vo Francúzsku kolaborovalo aj viedol odpor. A tak popri rozvíjaní zápletky jemne formuje aj citový svet malých divákov – necháva cez nich plynúť aj strach, smútok, sklamanie, bolesť...

Félix Bossuet asi nebude pre ľudí päťdesiat rokov Sebastiánom. Tento celovečerný film sa k nim nebude vracať každú nedeľu, a preto nebude mať až taký vplyv na ich pamäť. Je však výborný a po počiatočnej skepse typu „načo potrebujeme novú verziu“, sa ukázalo, že aj bolo potrebné, aby vznikol. Je v ňom zachovaná aj pôvodná ústredná pesnička, spieva ju Zaz.

video //www.youtube.com/embed/XLz0wlBiivk

Ida

Archívne kino SFÚ, 16.00

Židovskí rodičia mladej adeptky na mníšku boli počas vojny záhadne zavraždení – pričom prípad sa nikdy nevyriešil. Než by ich dcéra zložila sľuby Bohu, stretáva odcudzenú tetu Wandu, s ktorou odchádzajú na výpravu s cieľom odhaliť pravdu.

Poľský film Ida síce pripomína detektívku pre náročnejšieho diváka, oveľa častejšie sa však zameriava na zobrazenie konfliktu medzi dvomi hlavnými postavami: nevinnou mníškou a tajomnou príbuznou, ktorá kedysi ako žalobkyňa posielala na smrť nacistických zločincov. Tak ako sa pozadie vrážd pomaly odhaľuje, tak sa stierajú aj rozdiely medzi týmito ženami. Možno ich pritom chápať aj ako symboly dvoch svetov, ktoré sa v Poľsku po vojne prebíjali – katolíckeho a komunistického.

Ida sa stala najlepším európskym filmom minulého roka aj vďaka nádhernej vizuálnej stránke, kde by každý záber mohol byť zvlášť vystavený na výstave čiernobielych fotografií. Aj keď titul európsky film môže niektorých odradiť, nudy sa obávať netreba – príbeh dostatočne pohlcuje aj s rozumnou dĺžkou (80 minút).

video //www.youtube.com/embed/GAeGDxLlzWU

Nick Cave: 20-tisíc dní na Zemi

Archívne kino SFÚ, 20.00

V rovnakom kine môžete v pondelok zažiť aj výsek z 24 hodín v živote austrálskeho speváka a textára Nicka Cavea. Je to jeho 20-tisíci deň na Zemi od ranného zazvonenia budíka po večernú prechádzku na pláži. Ak ste fanúšikmi jeho tvorby, či už zo skupiny Grinderman, Bad Seeds alebo ste čítali niektorý z jeho románov, dokument by mal byť pre vás obohacujúcim vstupom do zákulisia - spolu s rôznymi zábavnými historkami, ktoré si umelci vymieňajú a súkromnými archívnymi materiálmi.

Vo filme sa nečakane objavia aj Caveovi starší spolupracovníci, ako napríklad Kylie Minogue alebo herec Ray Winstone.

Niektoré scény síce môžu pôsobiť umelo a naaranžovane, iné však vyrazia dych výbornou kombináciou hudobného podkladu, rýchleho strihu a úderných filozofických myšlienok recitovaných samotným hudobníkom.