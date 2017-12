Ponožky, ktoré putovali z Lomnického štítu k urýchľovaču častíc

Pozrite si unikátny fotoprojekt, v strede ktorého strede stojí pár farebných ponožiek a túžba skupiny mamičiek po dobrých fotkách.

5. jan 2015 o 11:51 Erika Litváková

Čoraz častejšie sa objavujú hlasy, ktoré tvrdia, že súčasný svet internetu a sociálnych sietí prináša hrozbu zhoršenia medziľudských vzťahov.

Príkladom, že to môže byť aj inak, sú fotiace mamičky, ktoré si pred pár rokmi na svojom fóre vytvorili skupinu.

Spočiatku si iba začali radiť, ako lepšie nafotiť svoje ratolesti. Niekoľko desiatok fotomám, Sloveniek žijúcich v rôznych končinách sveta, sa stretlo a roky spoznávalo, diskutovalo o tajomstvách zrkadiel zrkadloviek, účinných kompozíciách, pokusoch s clonou a s časmi snímania.

Motivovali sa „domácimi fotoúlohami“ a neskôr si vymysleli projekt „putovných ponožiek“. Farebné prúžkované ponožky putovali poštou od jednej k druhej z Bratislavy do Žiliny, z Edinburghu do Nitry, z Nitry do Santa Barbary, odtiaľ do New Yorku a opäť cez oceán do Cernu a naspäť trebárs do Skalice.

Každá ich nafotila podľa vlastného gusta, zručností a momentálneho nápadu. Zo zhromaždených snímok vznikla výstava, ktorú si do konca januára môžete pozrieť v Salóne fotografie na Kapucínskej 7 v Bratislave.

Test citlivosti

Michaela Weber (2 deti)

Tým ponožkám je čo závidieť, dostali sa na Lomnický štít aj na Times Square, do útrob Veľkého hadrónového urýchľovača častíc v Cerne, aj k Dunaju do Gabčíkova či na kalifornskú pláž.

Pod rozkvitnutými čerešňami, v pohode na Pohode, ušteklené kláskom obilia, ožužlané batoľaťom, zavarené v uhorkovej sezóne.

Mäkučko v drevákoch

Jana Šamalík (3 deti)