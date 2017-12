Päť vecí, ktorým internet v minulom roku naletel

Ľudia uverili, že obete eboly vstávajú z mŕtvych aj falošnej podpálanej tanečnici.

Bleskové epidémie videí na internete sú svetom, kde šikovnosť autorov a smiech publika vedie nad pravdivým obsahom. Aké podvrhy nás vlani hnevali či pobavili?

1. Opitá žena na ulici

Ulicou sa motá na mol spitá atraktívna žena. Chodcov prosí, nech ju dovedú k autobusu alebo k taxíku. Ochotní sú hlavne muži, no namiesto pomoci chcú situáciu využiť. Navigujú ženu k sebe domov. Medzi dvoma okoloidúcimi dokonca vzniká hádka, kto má nárok na korisť.

Internet bol rozhorčený. „Sociálny experiment“, ako pokus s najatou herečkou nazvali amatérski autori, ukázal nelichotivý obraz mužov schopných hocikedy zneužiť slabšie pohlavie.

Vyrojili sa príbehy znásilnených žien v podobnej situácii. Diváčky prízvukovali, aké nebezpečenstvá číhajú vonku na ženu. Diváci sa hnevali, vraj nie sú všetci muži takí. Keďže kulisou videa bol Hollywood Boulevard, všetci nadávali na skazené Los Angeles.

Pravda bola zložitejšia, popri herečke boli najatým komparzom aj muži. Všetkým bolo povedané, že to má byť krátky vtipný študentský film. Keď z toho vzniklo virálne video, herci sa prebudili do sveta, ktorý ich pokladá za násilníkov.

Jeden z nich potvrdil, že autori sa mu cez Facebook ospravedlnili a núkali mu zopár drinkov, nech si to tak neberie.

Medzitým sa debata o sexuálnych dravcoch zvrtla na diskusiu o filmárskej etike. „Nemôžu jednoducho nakrútiť falošný dokument a potom falošné svedectvo vydávať za dôkaz toho, že naša kultúra je kultúrou násilníkov,“ znel komentár na webe.

2. Tanečnica v plameňoch

„Chcela som spraviť sexy twerk zábery pre svojho priateľa, no niečo sa zvrtlo,“ bolo pod videom, ktoré malo len za týždeň deväť miliónov pozretí na YouTube. Čo znamená twerkovanie, twerk?

Je to druh vyzývavého krútenia telom v selfie videách narcistických tínedžeriek, ktoré kopírujú vlnenie sa tanečníc z oficiálnych klipov v domnení, že presne toto muži chcú.

Dievčina pri twerkovaní urobila chybu: nezamkla dvere a na stole mala zapálené sviečky. Keď je práve v najlepšom – krúti zadkom v stojke na hlave a nohy má opreté o dvere –kľučku chytí nič netušiaca spolubývajúca.

Nasleduje potupný pád tanečnice na stolík, ktorý končí v troskách a v momente, keď sa idete nadýchnuť pred prvou salvou smiechu, ešte nie je koniec. Zo zeme vyskakuje dievča v tričku, ktoré sa chytilo od plameňa sviečky a horí.

Incident vyzeral tak reálne, že keď sa v septembri objavil na YouTube, len málokto špekuloval, kto ho tam zavesil, prečo sa tak náhle končí a vôbec, prečo niekto cez biely deň zapaľuje sviečky. Ani mnohé spravodajské televízie neboli pred epidémiou imúnne. Video odvysielali s poznámkou o twerkovaní, ktoré je hlúpym zvykom a môže aj škodiť.

Že to všetko bolo inak, potvrdil koncom novembra Jimmy Kimmel. Americký komik vo svojej nočnej šou odvysielal pokračovanie videa, kde do miestnosti vchádza sám herec s hasiacim prístrojom a dievčinu uhasí. Moderátor a známy mystifikátor všetko vymyslel a zrežíroval, aby stvoril virálne video.

„Neposlali sme to televízii, nedali to na Twitter. Len sme to zavesili na YouTube a zvyšok je mágia.“ Skutočné meno dievčiny je Daphne Avalon. Scénka s ňou, ktorá má doteraz 17 miliónov pozretí, získala aj ocenenie Webby Award.

3. Ebola

„Po prvýkrát v dejinách ľudstva máme overené zábery, na ktorých muž pod dohľadom lekárov zomrie na ebolu a o niekoľko hodín neskôr vstane z mŕtvych ako živá mŕtvola.“

Ebola je nákazlivé ochorenie, no ešte rýchlejšie sa túto jeseň šírili konšpiračné teórie o nej. Smrtiaci vírus podľa jednej vznikol genetickou zmenou iných vírusov a omylom – či plánovane – unikol z tajných laboratórií americkej vlády v Afrike. Podľa inej teórie vírus po smrti obetí ich telá mení na chodiace mŕtvoly. Tieto dve verzie sa nevylučujú.

Za chytľavosť fámy môže popkultúra. Tá má scenár zombie apokalypsy do detailov premyslený a faktom je, že v obrysoch pripomína ebolu.

Prvé prídu správy z pralesa o záhadnom víruse, potom vlády s médiami nebezpečenstvo zľahčujú, nasledujú neúčinné opatrenia a nakoniec chaos a panika ma celom svete. Kniha Maxa Brooksa Svetová vojna Z a rovnomenný film s Bradom Pittom katastrofu zobrazujú mimoriadne sugestívne.