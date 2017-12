Taliani smútia, zomrela ich hudobná hviezda

Zomrel Pino Daniele, jeden z najlepších a najobľúbenejších talianskych hudobníkov.

6. jan 2015 o 16:04 Kristína Kúdelová

Keď médiá oznámili, že zomrel Pino Daniele, Taliani si museli zaspievať jeho veľký hit: Un giorno che no va. V tento deň to nejako nejde... Lúčili sa s ním ľudia na námestiach, umelci, politici aj premiér Matteo Renzi.

video //www.youtube.com/embed/9bO_VHvdecM

Pino Daniele, neapolský rodák, sa najprv prejavil ako výborný džezrockový gitarista vo viacerých skupinách a keď v roku 1977 vyšiel jeho prvý sólový album Terra mia, mohol vyznieť aj jeho vzácny hlas. Znel veľmi silno a pritom zostával zahalený akýmsi tajomným závojom.

Na albume bola aj pieseň Napule è, ktorú až dodnes považujú Taliani za hymnu stredomoria.

video //www.youtube.com/embed/iZlO0R6AbiU

Daniele vychádzal z južanských hudobných tradícií a používal neapolský dialekt, ale tak, ako sa do jeho hudby dostávali prvky rocku a bluesu, tak aj v textoch bol cítiť vplyv rôznych etník a národností. Spolupracoval s Patom Methenym, Chicom Coreom, spieval aj so svojím obľúbencom Ericom Claptonom. Pre problémy so srdcom už dlhšie nevystupoval a vo veku 59 rokov zomrel na infarkt.