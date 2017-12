Drsný film z Ria je dobrý, z Lunika IX by bol ešte lepší

Film o súčasných bedároch by mal vyzerať takto: ako Odpad.

6. jan 2015 o 17:31 Miloš Ščepka

Akčný thriller, detský film a sociálna kritika. Zdá sa nemožné skombinovať to všetko v jednej snímke tak, aby nielen fungovala, ale aj bola dobrá. A predsa – scenárista Richard Curtis s režisérom Stephenom Daldrym adaptovali román pre mládež tak, že zaujme najrôznorodejšie publikum, pobaví ho a prinesie mu pôžitok.

Chlapci zo smetiska

Do Ria príbeh situoval už spisovateľ Andy Mulligan. V bedárskej štvrti žije trojica kamarátov Rafael, Gardo a Rato. Živia sa hľadaním hodnotných vecí na mestskom smetisku. Rodinu im nahrádza americká sociálna pracovníčka Olivia a kňaz, otec Juilliard. Peňaženka, ktorú v odpadkoch nájdu, obsahuje samé nezaujímavé veci – papieriky, kalendáre, fotografie z automatov, kľúčik z úschovne...

Ich zvedavosť prebudí až záujem polície. A tak sa – na spôsob Troch pátračov – púšťajú do odhaľovania tajomstiev, hľadania odkazov a lúštenia šifier – všetko úchytkom na úteku pred skorumpovaným policajtom Fredericom. Poklad, po ktorom Rafael, Gardo a Rato pátrajú, tvoria špinavé peniaze a ten, čo ich nazhŕňal, ich chce nazad.

Film dôvtipne kombinuje flashbacky, záznamy z videokamery a televízne spravodajstvo s chronologickým rozprávaním. Hoci hrdinovia sú najbiednejší z biednych, žijú na okraji rozvinutej spoločnosti, nerobí im problém mobilný telefón, počítač ani cestovanie metrom. Netrpia, radujú sa z maličkostí.

Bez turistického gýča

Kamera Adriana Goldmana nás prevedie viacerými bedárskymi štvrťami – favelami i spustnutými činžiakmi. Nie je to bežný turistický pohľad na Rio, ale ani ubíjajúci dokument. Prostredie, v ktorom hrdinovia žijú, je nebezpečné i zábavné a krásne. Dôverne ho poznajú, nevyvolá strach ani odpor. Ich príbeh sa vyhýba silným citom, emocionálnemu vydieraniu, patetizmu, moralizovaniu.

V realisticky stvárnenom meste sa odohráva napínavé pátranie spojené s útekom pred policajtmi, ktorí aj v Brazílii pomáhajú vplyvným boháčom a chránia ich. Občasné umelé zvraty a naivné riešenia ospravedlňuje mladosť hrdinov: majú právo byť infantilní, chápať svoj príbeh s naivitou a detinskosťou, túžiť po šťastných koncoch.

Bedárske štvrte a trojica chlapcov sú stredobodom. Traja malí herci sú bezprostrední, presvedčiví. Pritom len Gabriel Weinstein mal skúsenosti z televízie – a iba Rickson Tevez skutočne pochádza z favely. Zvyšok Ria i postáv je len do počtu. Kamere vhodne sekunduje scénická hudba Antonia Pinta. Tiež brazílska, no nie v znamení gýčovej samby a bossa novy.

Drsný zábavný film, ktorý otvára nový rok v našich kinách, priam provokuje predstavovať si, ako by asi vyzeral a vyznel prenesený na Slovensko. Chlapci z Lunika IX bojujúci o Paškove špinavé peniaze z predražených nemocničných nákupov – to by len bol triler!