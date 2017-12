Takí ako Peter Pan nevymizli. Prečo?

Filmári sa stále vracajú k otázke, či je knižka J. M. Barrieho pre deti, alebo skôr pre dospelých

6. jan 2015 o 17:50 Kristína Kúdelová

V júni do našich kín príde Pan, veľkoryso nakrútená rozprávka Joea Wrighta. Možno sa zaradí k tým filmom, ktoré deti pochopia, až keď vyrastú.

Je možné, že jedna z najslávnejších detských kníh vznikla ako reakcia na smútok. J. M. Barrie mal staršieho brata, ktorý nešťastne zahynul pri korčuľovaní, keď boli obaja ešte deťmi. Aby sa s tým nejako vyrovnal, začal si ho predstavovať ako nestarnúceho chlapca vo svete, kde mu nič nechýba. V Krajine– Nekrajine.

V ňom má víly, bandu kamarátov, pirátov aj vzrušujúco nebezpečného kapitána Hooka, ktorému raz krokodíl odhryzol ruku. Len občas si odtiaľ potrebuje odskočiť do Londýna, stretáva sa tam so skutočnými deťmi a učí ich správne myslieť. Teda tak, aby im to umožnilo lietať.

Syndróm Petra Pana

Peter Pan sa stal veľkou literárnou a potom aj filmovou témou a keď v júni príde do kín film Pan, anglický režisér Joe Wright sa stane len ďalším v zástupe tvorcov, ktorých Barrie vyprovokoval k činnosti.