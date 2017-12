Slávu mu zabezpečila nadvláda gangov

Opus o drogovom boji na hraniciach medzi Mexikom a USA má štyri Oscary.

8. jan 2015 o 0:00 Kristína Kúdelová

Traffic - Nadvláda gangov

Film+ 21.15

Nevládzem, končím, dávam si pauzu. Pred niekoľkými rokmi strašil Steven Soderbergh tým, že už viac nebude nakrúcať filmy. Bola to vtedy nepríjemná predstava, ale keby aj naozaj prestal, miesto v histórii kinematografie by mal navždy zabezpečené. A stačilo by, keby mal v životopise dva filmy: Sex, lži a video, komornú drámu so štyrmi hercami, ktorou v roku 1989 debutoval na festivale v Cannes a hneď za ňu aj dostal Zlatú palmu – a filmový opus Traffic – Nadvláda gangov.

Soderbergh do nej obsadil Michaela Douglasa, Benicia del Tora, Catherine Zeta Jonesovú a Dona Cheadla a s nimi rozvíjal tri rozličné príbehy, ktoré súvisia s drogovými vojnami medzi Spojenými štátmi a Mexikom. V centre jedného stojí sudca, ktorého práve poverili úlohou bojovať s nelegálnym obchodom. Srdcom druhého je bohatá žena, ktorá zistí, že jej manžel sa k peniazom dostáva práve vďaka tomu, že niekoho iného svojím biznisom ničí. A v treťom sa do nebezpečného dobrodružstva púšťa policajt, infiltrovaný do vedenia mexického kartelu.

Každý príbeh si nesie vlastný náboj a estetiku, spolu však celkom prirodzene a harmonicky vytvárajú zrozumiteľný obraz o téme, ktorá je mimoriadne komplexná a zložitá. Soderbergh si dal na jednote filmu tak záležať, že si ho sám nasnímal, aj za cenu, že počas nakrúcania nemal ani čas chodiť na záchod. Dodnes ním možno prechádzať znovu a znovu a pozorovať, ako tento režisér pracuje s obrazom, zvukom, strihom, napätím, vysloveným aj nevysloveným.

Vo svete svetového filmu je Soderbergh známy tým, že raz nakrúti filmový experiment o mladej spoločníčke, raz veľký portrét o Che Guevarovi a potom zasa bezstarostnú komédiu o podvodníkoch v kasínach. Traffic v jeho kariére stojí ako dielo, v ktorom sa najviac prejavil jeho režisérsky talent a filmársky názor. Keď jeho blízky spolupracovník, majster zvuku, dokončil zvukový mix, spokojne vraj povedal: „Práve si nakrútil film, ktorý absolútne spĺňa naše študentské sny a predstavy.“

Americká akadémia udelila filmu štyri Oscary, jedného má doma Benicio del Toro, druhého získal Soderbergh za najlepšiu réžiu. V tom roku (2001) boli výsledky naozaj spravodlivé.

O slovenčine v roku Štúra

Činohra SND 19.30

O slovenčine je séria podujatí, ktoré budú v roku 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra venované reči a jazyku. Nájsť ich môžete v Modrom salóne v novej budove SND. Celou sériou vás bude sprevádzať jazykovedkyňa a zároveň herečka Ingrid Hrubaničová, ktorá je spolu s dramaturgom Petrom Kováčom aj autorkou konceptu. Hosťami jednotlivých večerov budú vynikajúci slovenskí odborníci na jazyk a na témy s ním súvisiace.

Ukážky z diel slovenských autorov budú recitovať, čítať či prednášať herci Činohry SND. Počas prvého z večerov bude hosťom herec, recitátor a moderátor Štefan Bučko, ktorý sa ako pedagóg venuje aj téme javiskovej reči a umeleckého prednesu. Témou diskusie bude vývoj slovenčiny od Proglasu po Bernoláka. Nasledujúce podujatia sa budú venovať aj spisovnej slovenčine z pohľadu medzinárodnej slavistiky a Štúrovej reforme jazyka.