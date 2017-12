Kam siaha ženská solidárnosť?

Isabelle Adjani odmietla hrať v adaptácii knihy, ktorú bývalá partnerka prezidenta Hollanda napísala z pomsty.

7. jan 2015 o 18:21 Kristína Kúdelová

Ani Victor Hugo, ani Arthur Rimbaud, ani Michel Houellebecq. Niektorí francúzski kníhkupci sa až hnevali, ako pred pár mesiacmi ľudia nekupovali nič iné iba knihu Merci pour ce moment – Vďaka za tú chvíľu. Napísala ju bývalá novinárka Valérie Trierweiler, dnes už aj bývalá prvá dáma, po tom, čo prezidenta Francoisa Hollanda pristihli pri nevere. Kniha zapôsobila ako osobná pomsta a proti jej kvalite mohli kníhkupectvá bojovať len tak, že ju nepredávali.

Dnes už sa chystá aj jej filmová adaptácia. Bude to v krátkom čase už druhý film, ktorý (zrejme) zdiskredituje vplyvného francúzskeho politika. Nedávno mal premiéru Welcome to New York od Abela Ferraru, ten so Gérardom Depardieuom rekonštruoval chvíle, keď kandidáta na prezidenta Dominiqua Straussa Kahna prichytili pri sexuálnom zneužívaní. Úlohu jeho ženy vtedy odmietla Isabelle Adjani.

video //www.youtube.com/embed/0JaltizpRWU

Tá (na snímke z filmu Na mamuta!) istá herečka povedala nie aj chystanému projektu podľa Trierweilerovej knihy. Vo francúzskych médiách najprv hovorila, že sa jej páči, čo urobila, aj keď to „bolo zo zlej vôle“. „Bolo v tom niečo šialené, ale prečo ju za to odsúdiť?“ pýtala sa v časopise Le Point. „Ľudia sú nahnevaní, že vraj uškodila Francúzsku. Francúzsko je však v takom stave, že táto žena mu už nemôže ublížiť.“

Napriek týmto sympatiám však Adjani nevidela dôvod vo filme hrať. „Až do takých krajností ženskú solidaritu nepoženiem,“ povedala.

Film by mal byť postavený na tom, že Valérie Trierweiler rozpráva svoj príbeh dôvernej kamarátke a odhalí pritom veľa z politického zákulisia. Hrať v ňom budú Chiara Mastroianni, Emmanuelle Devos a Carole Bouquet v úlohách iných bývalých prvých dám.