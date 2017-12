Cesta okolo sveta trvá sto rokov

V kinách je úprimný portrét Miroslava Zikmunda

7. jan 2015 o 18:29 Miloš Ščepka

Režisér Petr Horký si získal dôveru populárneho cestovateľa. Jeho film občas navodzuje dojem, že je to nevyužitá príležitosť urobiť Zikmundov portrét výstižnejšie.

Miroslav Zikmund je fenomén. Spolu s Jiřím Hanzelkom precestovali svet v čase, keď to ešte nebola móda. Popularita dvojice komerčných inžinierov, obchodných zástupcov, cestovateľov, fotografov, filmárov a spisovateľov nemala v 50. a 60. rokoch u nás obdobu.

Nepotrebovali adrenalín. Nešli po dobrodružstve. Poctivo ochutnávali svet, spoznávali civilizácie, kultúry, ľudí – a prinášali nám o nich svedectvá, podložené precíznym štúdiom, no najmä darom hlbokej empatie.

A potom po ruskej okupácii v roku 1968 ich boľševická moc z výšin idolov zvrhla do núteného zabudnutia, bez možnosti cestovať, verejne pôsobiť, publikovať, pracovať. Svet sa počas ich núteného mlčania zmenil, no neprestal ich lákať.

Hanzelkovi zničené zdravie po novembri 1989 znemožnilo ďalšie cesty a v roku 2003 zomrel. Zikmund je však stále plný duševných i telesných síl, hoci dnes sa už venuje najmä triedeniu, katalogizácii a spracovaniu archívov i zbierok. Vlani vo februári oslávil 95. narodeniny.

Odhodlaný nič nezamlčať

Cestovateľ, autor filmových cestopisov a dokumentarista Petr Horký sa vďaka práci s Miroslavom Zikmundom zblížil, získal si jeho náklonnosť a dôveru, no nestratil voči nemu obdiv. Jeho celovečerný filmový portrét Storočie Miroslava Zikmunda je práve takouto filmárskou poctou. Zikmund bol odhodlaný nič nezamlčiavať – a viaceré témy sú mu zjavne nemilé, predsavzatie však dodržal.

Film sa pokúša o nemožné: na štandardnom priestore rekapitulovať život a dielo Z+H, priniesť málo známe či nové fakty, nazrieť do súkromia (poznačeného odlúčením, slávou i prenasledovaním). Názov sľubuje sumarizáciu, rekapituláciu, bilanciu životnej dráhy, i toho, ako a kam sa za sto rokov posunul náš svet.

Muselo byť nesmierne ťažké vybrať a poskladať film z desiatok hodín pôvodného i archívneho materiálu. Svedčí o tom fakt, že v traileroch a propagačných šotoch sú zábery aj repliky, ktoré sa do výsledného diela nedostali – alebo dostali v inej podobe. Ťažko povedať, čo si z filmu odnesie divák, ktorý o Hanzelkovi a Zikmundovi dosiaľ nepočul. A čo ten, ktorý hltal ich knihy rovnako ako verneovky či mayovky? Pre takých Horký nakrútil aj 150-minútový televízny seriál Miroslav Zikmund: Cesta stoletím.

Odpovedz si sám

Mali sme tú česť, potešenie a výsadu viac ráz sa stretnúť s oboma pánmi a zhovárať sa s nimi. Po obsiahlom interview s Jiřím Hanzelkom sme požiadali o rozhovor aj Zikmunda. „Načo?“ odvetil. „Všetko podstatné vám predsa povedal Jirka, ja by som to len zopakoval.“

Vedeli by sme, na čo presne sa ho pýtať, ak by mi sľúbil odpovedať na každú otázku. Horkého film nás teda nedokáže celkom uspokojiť, občas dokonca zaváňa premárnenou príležitosťou. Najmä v momentoch, určených na uspokojenie producentskej televízie a sponzorov, medzi ktorými nechýba Andrej Babiš. Lenže Petr Horký si získal Zikmundovu dôveru, je to jeho film a prináša nám presne toľko, koľko sa do 97 minút zmestí.

I keď na otázku, čo nám posledných sto rokov dalo a čo vzalo, si napokon musí každý divák odpovedať sám.