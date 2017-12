Milencov rozdeľuje zdravotný hendikep

Existuje vôbec absolútne ticho? Túto otázku si kladie romantická dráma o hluchej upratovačke.

9. jan 2015 o 0:00 Eva Andrejčáková

Bohom zabudnuté deti

Dvojka 20.55

Život zdravotne hendikepovaných ľudí bol krátko po páde režimu u nás takmer neznámym pojmom, uzavretým za bránami špeciálnych zariadení. O to zázračnejšie zapôsobil film americkej režisérky Randy Hainesovej s príbehom o nezvyčajnej bariére v láske.

Učiteľ James sa po viacerých skúsenostiach rozhodol pracovať vo vidieckej škole pre nepočujúcich. Tu spoznáva Sáru, voľakedajšiu talentovanú žiačku školy, dnes dospelú ženu. Od narodenia bola úplne hluchá, o bežnej reči ľudí mohla mať iba predstavu v podobe absolútneho ticha. Jestvuje vôbec také? Rozhodla sa v škole zostať a pracovať ako upratovačka. Okrem pokra, ktorý hrala excelentne, sa vzdala akýchkoľvek ambícií, ktoré by ju mohli konfrontovať so svetom počujúcich. Nebudem robiť to, čo nedokážem robiť poriadne, – posunkovala rázne. Jej tvrdohlavosť Jamesa fascinovala. Bol však presvedčený, že pokúšať sa použiť svoj rečový orgán je jediná cesta, ako sa skutočne otvoriť.

Pre nepočujúcu herečku Marlee Matlinovú bola Sára jej životnou úlohou a bola v nej vynikajúca. Rečou tváre a tela zahrala všetko, čo sa vnútri zaľúbenej, v detstve traumatizovanej ženy odohráva. Hoci móda osemdesiatych rokov (aj americká) ešte nezažila svoj comeback a s odstupom času je po krk sladkobôľnych scén, film má ďaleko od zlátaných romancí. Silno ho drží pokope poznanie toho, aký zázrak je hudba, a že ak je v láske problém, nie je to pre cudziu reč. Preto sa oplatí učiť každú. Aj posunkovú.

video //www.youtube.com/embed/E0AMKG31wME

Indietronica

KC Dunaj 21.00

Tanečná zábava nezávislej hudby. Zahrá indie-rocková kapela Elections In The Deaftown a ostrieľaná dídžejská dvojica Diablo & Krto. Prvú menovanú tvorí päť chalanov z Považskej Bystrice a okolia. Tvoriť začali ako jednoduchá tanečná indie gitarovka, postupne však do svojej tvorby začali vnášať vplyvy iných štýlov, ako sú postpunk či shoegaze. Na podkladoch poctivých basových liniek a špinavého zvuku vytvárajú melancholické piesne ozvláštnené skreslenými gitarami a klávesovými plochami. Elections In The Deaftown sa tento rok predstavili na festivaloch Rock For People, Creepy Teepee, Grape či Waves Bratislava.

Diablo & Krto je ostrieľaná dvojica dídžejov obľubujúcich Depeche Mode, ktorí ponúknu skladby súčasné aj minulé. V ich výbere nájdete okrem hudby osemdesiatych rokov aj aktuálne žánre ako indie, glamour či electropop. Diablo & Krto majú bohaté zážitky z udalostí venovaných Depeche Mode, ale aj z after parties po koncertoch tejto kultovej skupiny.

Talk to me

Divadlo LAB (Burkovňa, Ventúrska 3), 19.00

Prostredníctvom Talk to me prináša študentské divadlo VŠMU vlastný pohľad na vzťahy, ich fungovanie, na chyby komunikácie a nedorozumenie, ktoré je často príčinou i následkom separácie dvoch ľudí.

Talk to me sú mikroskopické náhľady či sondy do každodenného života troch obyčajných vzťahov v rôznych časových etapách. Inscenácia zobrazuje základné štádia vzťahu muža a ženy – spoznávanie sa, zamilovanie, spolužitie, veľké vášne i rezignáciu. S použitím briskného humoru, nadhľadu a irónie autora Jamesa Saundersa mapuje rôzne stereotypné správania a klišé v partnerských vzťahoch. Uprostred všetkého stojí posledné jablko, ktoré symbolizuje pokušenia a je znakom večného boja o nadradenosť.