Geniálny vedec Stephen Hawking si možno siahne na Oscara

10. jan 2015 o 0:00 Kristína Kúdelová

Nakrútili o originálnom človeku originálny film? Recenzenti si nie sú istí, ale Stephenovi Hawkingovi sa vlastný filmový portrét s názvom Teória podľa všetkého páči.

Nakrútiť biografický film je veľmi ťažká disciplína, napriek tomu filmárov láka a možno aj viac, ako by mala. Výsledkom je, že do kín prichádza každú chvíľu nejaký film o slávnych, dôležitých alebo pozoruhodných ľuďoch, ale každý z nich je tak trochu rovnaký.

Scenáristi, režiséri, producenti prechádzajú všetkými zásadnými udalosťami zo života svojich hlavných hrdinov, veľmi často sa opierajú o nejaký traumatizujúci zážitok z detstva, raketový vzostup a logický pád, a nevedia pritom nájsť spôsob, ako nezostať na povrchu.

Film Teória všetkého rozpráva o Stephenovi Hawkingovi, jednej z najoriginálnejších myslí našich čias, je teda aj on originálny? Novinári z krajín, kde ho už pustili do kín, väčšinou tvrdia, že nie. Že, bohužiaľ, ani tentoraz to vraj nevyšlo.

Film Teória všetkého príde do našich kín 26. februára.

S mašinou, ktorá hovorí so strojovým a americkým prízvukom, sa Stephen Hawking tak zžil, že dodnes odmieta používať novšie verzie softvéru. FOTO - SITA/AP

Nezodpovedané otázky

Najväčšie myšlienky Stephena Hawkinga Vyparujúce sa čierne diery Vo výskume zo sedemdesiatych rokov minulého storočia Hawking ukázal, že čierne diery, ktoré podľa dovtedajších teórií nenávratne pohltili všetko, čo do nich spadlo, sa v skutočnosti pomaly odparujú. Podľa Hawkinga čierne diery od momentu vzniku začali vysielať radiáciu a znižovať tak svoju hmotnosť. Pri veľkých čiernych dierach proces trvá miliardy rokov, no odparovanie sa zrýchľuje s poklesom hmotnosti čiernej diery.

Nekonečný vesmír Spolu s fyzikom Jimom Hartlom vypracovali hypotézu, podľa ktorej je vesmír bezhraničný. Možno si ho predstaviť ako guľu, po ktorej povrchu sa dá prechádzať ktorýmkoľvek smerom a nikdy nedorazíte na koniec. Kým povrch gule je dvojrozmerný priestor, fiktívna vesmírna guľa má rozmery štyri. Časopriestor sa pomyselne začína na vrchnom bode gule a rozširuje sa s tým, ako sa pohybujete po jej povrchu, aby sa nakoniec opäť začal zmenšovať. Znamená to, že vesmír nemá hranice, ale jeho časopriestor je obmedzený.

„Je veľa filmov o veľkých osobnostiach, ale veľmi málo je takých, čo by rozprávali o ľuďoch, ktorí s nimi žili,“ hovoril režisér James Marsh pred premiérou. On to teda skúsil inak a Teóriu všetkého nakrútil podľa knihy Hawkingovej manželky Jane - Travelling to Infinity.

Cestovanie do Nekonečna. So svojím mužom žila odvtedy, čo sa spoznali na vysokej škole, a to bolo približne v čase, keď Hawkingovi diagnostikovali vážnu neurologickú chorobu a predpovedali mu len dva roky života.

Týmto motívom Marshov film pripomína (veľmi vydarenú) Čistú dušu z roku 2001. To bola životopisná dráma o nositeľovi Nobelovej ceny, matematikovi Johnovi Nashovi, hlavnú úlohu v nej hral Russell Crowe.