Tip na pondelok: Sú aj romance, ktoré nie sú trápne

Niektoré psychické problémy sú hodné Oscara, dokazuje film terapia láskou.

12. jan 2015 o 10:24 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, mh

Terapia láskou

Wau 20.30

Pat Solatano chodí na terapiu. Trpí bipolárnou poruchou, za jednu minútu sa dokáže nahnevať, prepadnúť frustrácii, zúrivosti, vyliať si na niekom zlosť a vzápätí to všetko oľutovať.

Terapeutovi tvrdí, že za svoju impulzívnosť nemôže, zdedil ju. Aj Tiffany Maxwell chodí na terapiu.

Po smrti manžela začala trpieť depresiami a teraz ju skúšala liečiť sexuálnymi vzťahmi s kolegami v práci - takmer všetkými. A vie, že to nie je správne.

S takýmito hrdinami nakrútil film americký režisér David O. Russell. V slovenskom preklade dostal názov Terapia láskou, ktorý navodzuje predstavu, že od neho možno čakať nejakú lacnú romancu. Je to však klamná predstava.

Russell do hlavných postáv obsadil Bradleyho Coopera a Jennifer Lawrenceovú, do vedľajších zas Roberta de Nira a Jacki Weaverovú a všetci za to boli nominovaní na Oscara (a Jennifer Lawrence ho aj dostala). A právom, pretože veľmi presvedčivo a dojímavo ukázali, ako môžu vyzerať dni tých, ktorí bojujú so svojimi problémami, limitmi, precitlivenosťou, zraniteľnosťou a nechcú si pritom pomáhať žiadnymi liekmi.

Pôvodný názov filmu je Silver Linings Playbook a odkazuje na formulku, ktorú v Amerike často počuť pri sedeniach s terapeutom: Z každej ťažkej situácie sa dá odniesť niečo pozitívne.

Pat a Tiffany nemajú vždy chuť také niečo počúvať, ale pohľad na nich je zmysluplný, romantický aj vtipný. A to by sa mohlo zapáčiť mnohým. Či uveria názvu filmu, alebo nie, či potrebujú terapiu, alebo - zatiaľ ešte - nie.

Následky lásky

KINOTIP /Artkino Za zrkadlom 18.00

Nedávno mal veľký úspech vo svetových kinách najnovší film talianskeho režiséra Paola Sorrentina Veľká nádhera. Klubové kino Za zrkadlom premietne aj jeho staršie dielo Následky lásky, kde hlavnú úlohu stvárnil rovnaký herec Toni Servillo.

Režisér zobrazil témy opustenia, samoty, zostarnutia a zatvrdnutia. Na pozadí kriminálnej zápletky sa odohráva rutinný život päťdesiatnika Titta v jednom švajčiarskom hoteli.

Dni plné ticha, cigariet a znudeného popíjania v hotelovom bare sa začnú meniť, keď sa zaľúbi do čašníčky - odmieta s ňou však hovoriť.

Nešťastnou zhodou okolností do rodiaceho sa vzťahu zasiahne Tittova minulosť v podobe jeho bývalých kolegov. Bude k nemu osud milosrdný v okamihu, keď sa doň rozhodne zasiahnuť?

Film bol nominovaný na ocenenie Zlatá palma na filmovom festivale v Cannes.

Leni

Divadlo / Činohra SND 19.30

Leni Riefenstahl sa asi nikdy nezbaví nálepky „Hitlerova režisérka“. Aj keď tvrdila, že ju zaujíma iba krása. Bola obdarená výnimočným talentom. Ako tanečnica dostávala ponuky z celej Európy, ako herečka mala možnosť pracovať pre Hollywood.

Ostala však v Nemecku a stala sa režisérkou. Začala nakrúcať filmy pre Hitlera, užívala si úspech a slávu. Spolu s porážkou tretej ríše však prichádza i jej osobný pád. Pre celý svet ostáva len človekom, ktorý dal svoj talent do služieb moci.

Na motívy tohto príbehu vznikla inscenácia, ktorej text je písaný priamo pre konkrétneho herca. Zdena Studenková ako Leni Riefenstahl v slovenskej premiére.