Dostali Glóbus: Prečo sú Chlapčenstvo a Grand Hotel Budapešť dobré?

Zlaté glóbusy tentoraz získali filmy nekonvenčných režisérov, ktorí sa nevzdali svojich predstáv.

12. jan 2015 o 18:12 Kristína Kúdelová

Potrebuje film zápletku? Zlaté glóbusy dokázali, že nie.

Chlapčenstvo

Aj keď zo štatistík vyplýva, že kým dosiahneme osemnásť rokov, nič dramatické sa v našom živote nestane, filmári sa tvária, že všetko je inak.

Svoje príbehy nevedia alebo nechcú nakrúcať bez toho, že by v nich bola aspoň jedna poriadna zápletka, šťastný koniec alebo tragédia.

Americký režisér Richard Linklater je výnimkou a považoval za svoju veľkú úlohu – a možno aj povinnosť, že raz filmové médium využije na to, aby sa čo najviac priblížil k skutočnému životu.

Že nakrúti film, v ktorom nebude nič iné ako to, čo poznáme z vlastnej každodennosti a pri ktorom napriek tomu budeme mať pocit, že sme v kine.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Vitajte, vy banda galganov bez talentu, otvorili komičky Glóby

Za film Chlapčenstvo dostal Zlatý glóbus, pretože je to vydarený experiment. Dvanásť rokov nakrúcal s tým istým hercom (začal, keď mal šesť, skončil, keď mal osemnásť), každý rok napísal samostatný scenár o jeho postupujúcom živote a nakoniec to plynule zostrihal do harmonického celku.