Le Carré ide do televízie

V adaptácii románu z prostredia tajného obchodu so zbraňami má hrať Hugh Laurie.

12. jan 2015 o 18:33 Marek Hudec, mh

Televízne stanice AMC a BBC pripravujú adaptáciu ďalšej knihy britského autora špionážnych románov Johna le Carrého. V minisérii The Night Manager si zahrajú Hugh Laurie a Tom Hiddleston.

Réžie sa ujme dánska režisérka Susanne Bier, ktorej film Lepší svet získal Oscara v cudzojazyčnej kategórii. Nakrúcať by umelci mali začať podľa portálu Comingsoon.net na jar 2015. Rovnako ako ostatné príbehy autora, aj The Night Manager skúma zložitú sieť intríg v spravodajských agentúrach. Hlavným hrdinom, ktorého si zahrá Hiddleston, je bývalý britský vojak na misii infiltrovať sa do tajného obchodu so zbraňami. Herec Hugh Laurie tvrdí, že knihu miluje a nevie sa dočkať, kedy ju pripravia pre televízne obrazovky. „Je mi cťou, že môžem sedieť na čele prvého radu,“ povedal pre spomenutý portál. Seriál nakrúcajú so snahou vytvoriť veľkú medzinárodnú spoluprácu.

John le Carré napísal už veľa vďačných materiálov pre filmárov, nedávno mal v kinách úspech špionážny triler Jeden musí z kola von. Toto bude prvý raz po dvadsiatich rokoch, čo idú jeho román adaptovať pre televíziu.