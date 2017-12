Woody Allen napíše a nakrúti seriál pre Amazon

Woody Allen nakrúti svoj prvý seriál - pre internetový portál Amazon.

13. jan 2015 o 17:17 tasr

NEW YORK. Žijúca legenda svetovej kinematografie, americký scenárista, režisér a herec v jednej osobe Woody Allen si vyskúša čosi nové.

Internetový obchodný dom Amazon ho získal pre spoluprácu na seriáli, ktorý budú môcť sledovať diváci webovej služby Amazon Prime Instant Video v USA, ale aj vo Veľkej Británii a Nemecku.

Jednotlivé epizódy o polhodinovej minutáži zrejme scenáristicky pripraví a nakrúti ako režisér oscarový tvorca. Amazon si od Allena už objednal celú prvú sériu seriálu, o ktorého hereckom obsadení nie sú známe zatiaľ žiadne podrobnosti. To isté platí aj o jeho názve.

Viceprezident Amazon Studios Roy Price sa vyjadril, že Woody Allen je umelcom-vizionárom, ktorý nakrútil viaceré z najlepších filmov všetkých čias. Je cťou spolupracovať s ním na jeho prvom televíznom seriáli, dodal.

"Neviem, ako som sa do toho dostal," komentoval samotný tvorca, známy pod prezývkou neurotik z New Yorku, ktorú získal ešte pred desaťročiami. "Nemám žiadne nápady a neviem, kde mám začať. Pravdepodobne to Roy Price ešte oľutuje," dodal Woody Allen.

Seriál by mali uviesť v premiére na budúci rok.