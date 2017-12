Herec Skarsgard: Kuchyňu som už rozmlátil, ľudí nie

Slávny švédsky herec prichádza do kín s filmom Boj snežného pluhu s mafiou

13. jan 2015 o 17:25 Ondrej Starinský

Stellan Skarsgard (63), švédsky herec. Často spolupracuje s Larsom von Trierom, hral v jeho filmoch Prelomiť vlny, Dogville či Nymfomanka. Gus van Sant ho obsadil do filmu Dobrý Will Hunting, david Fincher do trileru Muži, ktorí nenávidia ženy. Ak(Zdroj: OUTNOW, BERLINALE)

Stellan Skarsgard patrí medzi najpríjemnejšie zjavy severskej kinematografie, napriek tomu, že už hral niekoľko násilníkov aj väzňov. Vďaka svojmu talentu prekročil hranice rodného Švédska, veľa nakrúca v USA. Do našich kín prichádza s nórskym filmom Boj snežného pluhu s mafiou, ktorý je súčasťou prehliadky Scandi 2015. Vlani na Berlinale bol z neho divácky hit, tam sme sa so Skarsgårdom stretli pri okrúhlom stole.

Boli by ste urazený, keby vám režisér Hans Petter Moland neponúkol úlohu vo svojom novom filme? Predsa ste spolu už viackrát spolupracovali.

„Nie, veď často chodím pracovať s inými režisérmi, tak mu dovolím, nech pracuje s inými hercami. Nie sme si veľmi verní.“

Možno, ale on vám je verný. Nakrútili ste spolu štyri filmy.

„Áno, ale spravil ich niekoľko aj bezo mňa.“

Aký bol váš prvý dojem, keď ste film videli?

„Dobrý, dokonca som bol príjemne prekvapený. Zo scenára som mal totiž zmiešané pocity, pripadal mi zmätený – zasahoval do mnohých žánrov. Naozaj som si nevedel predstaviť, či to bude čierna komédia, temná škandinávska dráma, alebo krimi. Keď som sa o týchto obavách rozprával s režisérom, odpovedal iba, aby som mu dôveroval. Keď som potom film videl, bol som šťastný, ako sa mu to podarilo spojiť. To, čo sa Molandovi darí vniesť do všetkých jeho filmov, je ľudskosť. Ešte aj zloduch, patologická osobnosť, psychopat vyzerá na plátne ako týrané dieťa so všetkými svojimi sklamaniami. Neviete si pomôcť, musíte ho iba ľutovať.“

Kde sa berie tá temnota u škandinávskych tvorcov?