Tip na stredu: Zahrajú si spolu po jedenástich rokoch

Pozrite si dokumentárny seriál o známych súrodencoch, navštívte martinské divadlo, alebo si vypočujte Richarda Stankeho na čítačke.

14. jan 2015 o 0:00 Eva Andrejčáková

Súrodenci

TVTIP / RTVS 21.35

Zo škôlky ho otec často brával so sebou na skúšky. Mama bola v práci, a tak trávil čas v tme služobného vchodu košickej filharmónie, občas aj so starším bratom, ktorý v tom čase už chodil do základnej umeleckej školy a vyrastal z neho dobrý čelista. Časom sa aj ten mladší dopracoval k fachu – keď otec s filharmóniou niekam cestoval, pomáhal nosiť stojany a hudobnú techniku.

Dokonca si ako chlapec s ansámblom aj zahral na zvonkohre a precestoval vďaka tomu kus sveta. Doma tajne počúval Brucknera, Mahlera či Schnittkeho, čoskoro začal komponovať a vďaka maminmu „delobuchu“ PC 386 objavil začiatkom 90. rokov aj hudobné možnosti počítača.

To sú bratia Šarišskí – Vladislav, prezývaný Slnko, skladateľ a klavirista, ktorý dnes znamená verejne známu hudobnú kvalitu, a Jaroslav, ktorý svoj hudobný nástroj napokon zavesil na klinec a dal sa na podnikanie.

Ich bratským príbehom s ruskými koreňmi dnes večer štartuje slovenská dokumentárna séria Súrodenci, v ktorej tvorcovia približujú vzťahy verejne známych osobností s ich menej známymi bratmi a sestrami.

V šestnástich pokračovaniach uvidíme Juraja Herza, Laciho Strika, Pištu Vandala, Kristínu Farkašovú, Víťa Staviarskeho, Ruda Sikoru a ďalších po boku svojich súrodencov a dozvieme sa čosi o ich rodinných vzťahoch.

Režijne sa na seriáli podieľajú napríklad Robo Šveda, Miriam Petráňová, Peter Hledík či Vladislava Plančíková, ktorá nakrútila aj dnešný pilotný diel. Bratia Šarišskí si pred jej kamerou spolu zahrali prvýkrát po jedenástich rokoch.

A. N. Ostrovskij: Les

Divadlo/Slovenské komorné divadlo Martin

Alexander Nikolajevič Ostrovskij, súpútnik Tolstého či Turgeneva, bol svojho času štátnym zamestnancom a ako milovník divadla písal divadelné hry. Keď ho postihla cenzúra, opustil štátne služby a začal sa venovať naplno písaniu.

Dve z päťdesiatky jeho hier - Búrka a Les - sa zaradili na vrchol svetovej dramatickej tvorby. Druhú z nich uvádza Slovenské komorné divadlo v Martine v réžii Lukáša Brutovského.

Autor napísal obe hry počas svojich ciest po krajoch v okolí Volgy, kam sa vybral v roku 1956, keď sa uchádzal o post ministra námorníctva a mal podať obsiahlu správu o situácii a živote na rieke. Les je spoločenskou komédiou a dodnes sa na nej dá oslobodzujúco smiať.

Príbeh z panstva starnúcej statkárky Gurmyžskej je plný obáv jej cynických a pokryteckých poddaných, kšeftujúcich nielen s majetkom, ale aj s láskou a manželstvom. Na javisku uvidíme Janu Oľhovú, Jána Kožucha, Michala Gazdíka, Dana Heribana, Viliama Hriadela, Kamilu Antalovú a ďalších.

Čau o piatej

Čítačka / Kníhkupectvo KK Bagala 17.00

Aj dnes pokračuje séria čítaní nových diel slovenských autorov v novozaloženom kníhkupectve vydavateľstva KK Bagala. V stredu si pri opare čaju či kávy môžete vypočuť herca Richarda Stankeho, ktorý predstaví poviedky z knihy Človek príjemný.

Napísal ju finalista ceny Anasoft litera Víťo Staviarsky. Autor má za sebou dlhú sériu povolaní – vyštudoval scenáristiku, robil kulisára, ošetrovateľa na psychiatrii, výčapníka, predavača. Mnohé z týchto zážitkov nepochybne prenáša aj do svojej prózy. Krátka ukážka z knihy:

Som človek príjemný. Na každého sa usmievam, klaniam sa. Kopnú ma do zadku, ale mne to neprekáža, okamžite sa vystriem a znovu sa ukláňam tým, čo ma kopli. No hneď ma kopú zozadu ďalší. Iba keď dostávam kopance zboku, je to bolestivé a ponižujúce. Na takých vrhám zlý pohľad.