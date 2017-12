Tip na štvrtok: Film, za ktorý bol Bill Murray nominovaný na Zlatý glóbus

Odporúčame vám výborného herca v sentimentálnom filme, džezový koncert a výstavu o slávnej vedkyni.

15. jan 2015 o 0:00 Kristína Kúdelová

Miluj suseda svojho

Kino tip

Keď režisér chystá film o otrávenom a nevľúdnom starom mužovi, ktorý sa nemieni dať s ľuďmi do reči len preto, že sú jeho susedia, je celkom prirodzené, že si do hlavnej úlohy vyberie Billa Murrayho.

O americkom hercovi sa hovorí, že je tiež tak trochu nekomunikatívny, nemá agenta, manažéra, nenosí telefón a kto sa s ním chce dohodnúť, musí mu nechať sto odkazov. Do takého to filmu sa teda rozhodne hodí, nemal by na ňom čo pokaziť. Ale čo by malo motivovať jeho, aby v ňom hral?

Hercovi muselo byť zo scenára jasné, že film Miluj suseda svojho nebude ničím špeciálnym a že keď postavu vojnového veterána zahrá s profesionálnym a poctivým prístupom a že pri nej využije svoj komický talent, bude to to najlepšie, čo sa v ňom dá vidieť.

To, že nakoniec prijal úlohu vo veľmi sentimentálnom filme s tradičným americkým teátrom na záver, je zaujímavé. Ale napokon, prečo by neprijal. Prečo by sa mal rozhodovať podľa toho, ako cynicky je dnešná spoločnosť nastavená, ako sa bojí trochu prehnaných emócií, trochu cukru a trochu banalít.

Film Miluj suseda svojho rozpráva o pekných a dôležitých veciach, ktoré znesú aj nie príliš vydarenú formu. Režisér a scenárista Theodore Melfi v ňom uvažuje nad ľuďmi, ktorí sa cítia slabí, ohrození, nepoužiteľní a ktorí dúfajú, že to ich okolie nezbadá, keď sa budú tváriť v pohode.

Murrayho veterán je tiež taký, medzi nimi je priam šampiónom, ale vďaka malému susedovi pochopí, že keď sa ľudia dokážu jeden druhému zdôveriť, ich sila zrazu neuveriteľne rastie.

V histórii kinematografie sa už neraz stalo, že dobrí herci skončili v zlých filmoch. Spomeňme Ala Pacina, ktorý sa ocitol s Adamom Sandlerom v komédii Jack and Jil, Robert de Niro hral vo filme Fotri sú lotri (a v mnohých podobných) a Paul Newman hral v naozaj zlom romantickom filme s Kevinom Kostnerom Správa vo fľaši.

Za také niečo sa dávajú Zlaté maliny. Miluj svojho suseda vôbec nie je taká zlá kategória, Bill Murray bol za film nominovaný na Zlatý glóbus.

video //www.youtube.com/embed/9dP5lJnJHXg

Frankie Kimono

Koncert / Kafé Scherz 20.30

Skupina vznikla spojením troch hudobníkov, gitaristu Zajačka, maďarského basgitaristu Beliczu a bubeníka Žiga ml. Frankoe Kimono sa nepovažujú za jazzovú kapelu, ich hudba je ovplyvnená širokým spektrom od bluesu, džezu, funku až po raggae, drum´n´bass, či rock.

Peter Zajaček účinkuje so speváčkou Katkou Ščevlíkovou, okrem toho pôsobí i v zoskupeniach Medial Banana a Aconto, Tamása Beliczu možno zahliadnuť okrem iného i v triu s Valérom Mikom či s hip-hopovou formáciou Slow Flow, bubeník Jaro Žigo nie je len hudobníkom, ale i spolumajiteľom štúdia Loft, producentom a zvukovým inžinierom.

Vplyv na ich tvorbu mali hudobníci ako Beatles, Simon and Garfunkel, Sting, Herbie Hancock či Robert Glasper. Zahrajú v kaviarni Scherz na Palisádach.

Výstava o Marie Curie Sklodowskej

Výstava / Francúzsky inštitút

Autobiografická výstava mapuje vo francúzštine a v slovenčine obdivuhodnú životnú dráhu výnimočnej ženy - Marie Curiovej Sklodowskej.

Marie Curie je zatiaľ jedinou ženou, ktorá získala dve Nobelove ceny a ako jediná získala toto ocenenie v dvoch rôznych oblastiach. Francúzky inštitút predstavuje putovnú výstavu, ktorá približuje životné míľniky tejto výnimočnej ženy.

Marie Curie obetovala celý svoj život vede a jej životná dráha je dráhou priekopníčky. Po tom, čo spolu s Pierrom Curiem objavila dva nové rádioaktívne chemické prvky, stala sa prvou ženou, ktorá pôsobila ako profesorka na Fakulte vied Sorbonskej univerzity.

Výstava je rozdelená chronologicky na štyri obdobia: Varšava-Paríž, Spoločné dielo, Skúšky a úspech, Medzinárodne známa osobnosť.