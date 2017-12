Pri novom albume Belle and Sebastian zmäkne srdce hipstera

Zabudnite na depresívne myšlienky, zabudnite na vojnu v Blízkom východe, vyzývajú škótski hudobníci v tanečnom rytme a v sladko­trpkej nálade.

14. jan 2015

Ak si fanúšik škótskej skupiny Belle and Sebastian vypočuje nový album Girls in Peacetime Want to Dance, zrejme ho zarazí diskotékový charakter, aké jeho pesničky majú.

Nahrávku zverejnili minulý týždeň na internete a mnohí kritici sa zhodli, že sa ňou skupina znovuobjavila pre túto dekádu.

Akoby chceli dokázať, že aj keď už hrajú dvadsať rokov, ešte stále dokážu držať krok s vkusom súčasnej mládeže závislej od Pharella Williamsa a Daft Punku.

Deväť albumov je pritom vysoké číslo a poslucháč oprávnene očakáva úpadok kreatívnej energie. Zdá sa však, že skupina dospieva, dozrieva, respektívne starne do ďalšieho nádychu.

Piesne z liečenia

Ich hudba už neznie, akoby ju mal počúvať osamelý mladík v kúte izby, dnes už sa hodí na tanečný parket. Je to snaha pritiahnuť väčšie publikum? Ťažko si možno predstaviť, že by ich hudbu odvysielalo komerčné slovenské rádio, je však stále dostatočne iná, aby roztopila srdce zachmúrenému hipsterovi.

Svoj jedinečný štýl jahodovej lízanky s kyslou žuvačkou uprostred si vďakabohu zachovala.

Na novom albume sa napríklad vyskytla aj pesnička Enter Sylvia Plath, ktorá je zrejme najveselšou, aká bola o feministickej poetke s nešťastným osudom napísaná. Veď väčšinu života prežila v depresii a potom spáchala samovraždu – a spomínaná pesnička vyzýva do tanca.