Severania sú najlepší. Prečo vedia nakrúcať filmy?

Svet by sa chcel od severskej kinematografie učiť, ale nestíha.

14. jan 2015 o 18:15 Kristína Kúdelová

Muži radšej nech nechodia na lyžovačku, upozorňuje švédsky režisér Ruben Ostlund vo filme Vyššia moc. Mohli by zistiť, ako sa zmenilo ich postavenie v spoločnosti. Film získal Grand Prix vlani v Cannes v sekcii Istý pohľad, teraz sa premieta ako s(Zdroj: FILM EUROPE)

Severania diktujú smer v európskej kinematografii. Nad svetom rozmýšľajú trochu inak, inak ho cítia, inak asi aj chápu. Ich filmy priniesla do kín prehliadka Scandi 2015.

Päť režisérov, asi šesť hercov. Dánska a nórska kinematografia vyvoláva dojem, že ju tvorí malá skupinka ľudí. Vo všetkých filmoch vystupujú takmer vždy tí istí, takmer vždy tí istí sú pod nimi podpísaní. Pochopiteľne, nie sú to príliš zaľudnené krajiny, počet obyvateľov majú približne rovnaký ako my.

Rozdiel je len v tom, že nórskych, dánskych, švédskych a fínskych filmárov pozná celý svet, tých našich až tak nie. Severania dnes určujú trendy, my sa len hľadáme a skúšame sa pripojiť. Jedna prirodzená otázka by mohla znieť: Čo robíme zle? No zaujímavejšia je: Čo robia oni tak dobre?

Keď Nórov naštvala Ikea

Napríklad pred dvadsiatimi rokmi boli severania takí sebavedomí a istým spôsobom aj drzí, že chceli staré filmové tradície rozmetať a postaviť kinematografiu nanovo. V manifeste Dogma 95 písali, že film treba očistiť od všetkých prvkov, ktoré ho umelo zlepšovali a každý, kto tvoril, mal mať na mysli len pravdu, nič len pravdu.

Dnes už Škandinávci nie sú týmito pravidlami posadnutí, Dogma im však v mnohom pomohla. Ich revolučný duch sa prejavil v témach, ktoré si vyberali, a naučili sa pristupovať k nim bez komplexov a uvoľnene.