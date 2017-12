Zabíjanie zombie sa k tehotenstvu nehodí

Materstvo vie scenáristom skrížiť plány

15. jan 2015 o 15:07 Erika Litváková

Koncom roka sa objavila správa, že Emily Deschanel, populárna antropologička zo seriálu Kosti, čaká druhé dieťa. Diváci tipujú, či tehotenstvo hlavnej hrdinky tvorcovia opäť zahrnú do deja, alebo sa ho tentoraz pokúsia zamaskovať. Scenáristi pre materské povinnosti herečiek museli prepracovať už mnohé scenáre.

V polovici leta mala Mila Jovovich v pláne odletieť do Kapského Mesta, kde sa začalo nakrúcať posledné pokračovanie filmu Resident Evil: The Final Chapter. No namiesto toho na sociálnej sieti zverejnila radostnú novinu, že s manželom Paulom W. S. Andersonom, režisérom filmov Resident Evil, čakajú druhé dieťa a dohodli sa, že nakrúcanie odložia o rok. „Tehotenstvo a zabíjanie zombie nejde dokopy,“ napísala. A ďalej uviedla, že na najbližšie obdobie si naplánovala zniesť zo sveta akurát mnoho cupcakeov. Tehotenstvo si chce užiť oddychovo a mimo kamier.

Naopak, keď vlani s druhým dieťaťom otehotnela Halle Berry, na oddych ani nepomyslela. Jediný problém počas nakrúcania superhrdinke filmovej série X-Men: Days of Future Past vraj spôsoboval obtiahnutý kostým, do ktorého sa mala vmestiť aj s tehotenským bruškom.

Aj keď najčastejšie sa nakrúcanie veľkofilmov v prípade otehotnenia herečky iba odloží, alebo sa tehotenstvo vo filme maskuje, stáva sa aj, že v niektorých scénach herečku nahradí dablérka. To bol prípad Pirátov z Karibiku. Vo štvrtom pokračovaní s názvom V neznámych vodách zaskakuje v akčnejších scénach za tehotnú Penélope Cruzovú jej mladšia sestra Mónica.



Príchod na svet podľa scenára

Pravdepodobne najextrémnejším prípadom priznania tehotenstva pred kamerou bol autentický pôrod dnes už, žiaľ, nebohej Dany Vávrovej, známej Leontýnky z nesmrteľnej českej komédie Ať žijí duchové!. Dana Vávrová v roku 1990 priviedla na svet druhú dcéru Theresu priamo vo filme Rama dama pod režijným vedením svojho nemeckého manžela, režiséra a producenta Josepha Vilsmaiera. Pôrod sa stal jednou zo scén filmu. Theresa, dnes už dospelá, sa stala herečkou, a scéna jej životným aj filmovým debutom.

Paralelne prežívané fiktívne a reálne životy herečiek sa prelínajú a križujú tými najkurióznejšími spôsobmi. Zmenám v osobnom príbehu často treba prispôsobiť aj svet filmový či televízny.

Na rozdiel od filmu, kde nakrúcanie trvá väčšinou len niekoľko týždňov, to majú seriálové projekty náročnejšie. Tie najúspešnejšie sa totiž realizujú v sériách aj roky a hlavné predstaviteľky tehotnejú a privádzajú na svet svoje ratolesti v časovom súbehu natáčania pomerne často.

Slovenský seriálový baby boom

V prípade, že sa produkcia o tehotenstve dozvie včas, môže ho zapracovať do scenára a očakávanie potom herečka prežíva pred kamerami spolu so svojou postavou. Zdá sa, že takéto riešenie je trendom posledných rokov v slovenskej a českej seriálovej produkcii. Do deja boli zakomponované obidve tehotenstvá Moniky Hilmerovej. Ako doktorka Laura Havranová v Ordinácii v ružovej záhrade a tiež Eva Riečna-Dolinská v Búrlivom víne vynosila pred kamerami dve svoje deti. Rovnako Kristína Farkašová a jej postava Maslákovej účtovníčky zo seriálu Panelák v tom boli súčasne. Alebo pred časom v Ordinácii účinkujúca Michaela Čobejová a jej rola sestričky Kamily, či Diana Mórová alias Ivana Švehlová v Paneláku a tiež Alena Ďuránová ako Dáša v Búrlivom víne a aj Helena Krajčiová a jej postava Dorotky tamtiež. Jednoducho, baby boom v slovenských seriáloch.

Slovenským herečkám sa s tehotenstvami darí aj u susedov v Česku. Alena Antalová, pôvodom Bratislavčanka, pôsobila v úspešnom seriáli Poisťovňa šťastia. Štvornásobná mamička až dve zo svojich tehotenstiev prežila na pľaci. Priam osudovým sa stalo spočiatku vymyslené, scenárom predpísané tehotenstvo jej postavy Anny Krausovej v prvej sérii. Pred nakrúcaním druhej herečka v reálnom živote otehotnela, a tak scenáristi narýchlo prepisovali scenár a Antalová bola v očakávaní od začiatku tehotenstva až po pôrod ako v živote, tak aj v príbehu. Keď však otehotnela po druhýkrát, seriálovú Annu poslali do hôr do Jesenníkov, kde ju kamera zaberala viac-menej len mávajúcu z okna od pása nahor. Tretie tehotenstvo herečky jej seriálová postava už neprežila. Produkcii pravdepodobne došla trpezlivosť a inšpirácia a v piatej sérii nechali jej postavu zomrieť. Šťastná mamička sa tak mohla venovať svojim deťom.

Na misiu do Afriky

Niekedy sa materské deje s konceptom postavy vôbec nezlučujú. Nezávislá slobodná sexica z mesta Sarah Jessica Parker musela radikálne zmeniť štýl obliekania, aby pred divákmi utajila, že po rozume jej chodí čosi celkom iné než štýlová párty na Manhattane a s kamarátkami by si radšej poklábosila o zaručene účinných krémoch proti tehotenským striám, než riešila intímnosti náhleho vzplanutia predošlej noci. Nakoniec, v rovnakom čase bola tehotná aj predstaviteľka Mirandy Cynthia Nixon, a keď sa už nenašli také veľké dizajnové kabelky, ktoré by im zakryli rastúce brušká, piatu sériu Sexu v meste o pár dielov skrátili. S Ellen Pompeo ako Meredith v seriáli z chirurgického prostredia Klinika Grace to bolo v tomto smere jednoduchšie. Pod široký lekársky plášť šlo hladko ukryť všetko, čo bolo treba, a navyše za operačným stolom toho veľa nevidno. Jej kolegyňu Jessicu ako Dr. Arizonu Robbinsovú však z rovnakého dôvodu radšej poslali na nejaký čas na lekársku misiu do Afriky. O čosi rafinovanejšie votkali do príbehu tehotenstvo Chyler Leighovej, ktorá v postave sympatickej Lexie hrala nevlastnú sestru Meredith. Zo stresu sa začala chorobne prejedať, ale našťastie sa čoskoro aj vyliečila, keď v reálnom živote priviedla na svet dievčatko. Aj Jane Leeves v sitcome Frasier postihol podobný osud. V role excentrickej fyzioterapeutky Daphne Moonovej vystresovanej vzťahom prepadla neovládateľnému pojedaniu čokoládových tyčiniek, výrazne pribrala, až ju nakoniec museli poslať na odtučňovaciu terapiu do sanatória.

Zúfalá v širokom kabáte

V Zúfalých manželkách sa tehotnú Marciu Cross alias Bree spočiatku darilo ukrývať do širokých kabátov, za rôzne kusy nábytku alebo ju snímať len v polocelkoch od pása nahor. Keď sa však minuli nápady maskovania, scenáristi vymysleli zápletku, v ktorej Bree chcela pred svetom, no hlavne pred susedmi, utajiť tehotenstvo svojej dcéry, a tak sa rozhodla predstierať, že čaká dieťa ona. Aby nik nepochyboval, že dieťa, ktoré do rodiny pribudne, je jej vlastné, vypchávala sa imitáciou bruška. Svojho času s podobne kurióznou zápletkou prišli aj scenáristi kultových Priateľov. Phoebe, ktorú stvárňovala Lisa Kudrow, sa vtedy rozhodla vynosiť trojičky svojmu seriálovému nevlastnému bratovi a jeho žene ako náhradná matka. Pre konzervatívnu časť amerických divákov tak na svetlo scény vytiahli odvážnu a kontroverznú tému.



Unesená mimozemšťanmi

Osekať rozsah postavy, prerobiť charakter, natrvalo či dočasne vystrihnúť z deja a následne príbeh repasovať. To sú bežné postupy, ktoré bývajú výzvou pre produkciu, scenáristov, dramaturgiu, kameramanov, strih aj rekvizitárov. Keď už raz padne rozhodnutie, je nevyhnutné všetko ostatné mu podriadiť. Aby všetko sedelo do najmenších detailov a v pozornom divákovi neskrslo podozrenie. Pretože nie vždy možno nechať hlavnú postavu uniesť dočasne mimozemšťanmi, ako sa to udialo v prípade agentky Scullyovej v druhej sérii Aktov X, keď svoje dieťatko pod srdcom nosila Gillian Anderson. Emily Deschanel alias Temperance Brennanová, antropologička zo seriálu Kosti sa napríklad sťažovala, že v protéze – brušnej náhrade – jej je pred kamerami nadmerne teplo, a tak keď dorástlo jej vlastné tehotenské bruško, bola to pre ňu úľava. Teraz opäť čaká dieťa a o tom, či tehotenstvo zapracujú aj do seriálu, sa ešte nerozhodlo. Všetko je možné, vyjadrila sa Emily pre médiá.

Text: Erika Litváková