Filmy, ktoré majú najlepšiu šancu vyhrať Oscara

Film Wesa Andersona má deväť nominácií. Akadémia však komédie ako najlepší film oceňuje veľmi zriedka. Oscary pritiahnu pravdepodobne vážnejšie témy.

15. jan 2015 o 17:47 Kristína Kúdelová

Grandhotel Budapešť

Aj keď má táto veľká filmová jazda najviac nominácií (spolu s filmom Birdman), bolo by prekvapením, keby vyhrala v hlavnej kategórii.

Wes Anderson ju nakrútil tak trochu v európskom štýle, aj príbeh odkazuje na stredoeurópsku históriu, poznačenú fašizmom a komunizmom. Hrá v nej plejáda hviezd, ktoré nomináciu nezískali.

video //www.youtube.com/embed/1Fg5iWmQjwk

Birdman

Tento príbeh Hollywood dobre pozná. Michael Keaton hrá herca za zenitom, ktorého finančné ťažkosti doženú k tomu, aby ešte skúsil kariéru na Broadwayi. Jednu nomináciu má aj on.

Film môže byť prekvapením pri vyhlasovaní Oscarov, mexický režisér Alejandro Iňárritu už má za Birdmana Zlatý glóbus za scenár. V našich kinách bude o týždeň.

video //www.youtube.com/embed/uJfLoE6hanc

Kód Enigmy

Film o geniálnom matematikovi, ktorý pomohol počas druhej svetovej vojny armáde rozlúštiť kódy nemeckého nepriateľa, zvíťazil na festivale v Toronte. A to je festival, ktorým sa americká akadémia rada inšpiruje, keď hlasuje za víťaza v hlavnej kategórii.

Vlani sa to stalo s drámou 12 rokov otrokom. Do našich kín príde 29. januára.

video //www.youtube.com/embed/S5CjKEFb-sM

Chlapčenstvo

Opticky – so šiestimi nomináciami – to nevyzerá, že je favoritom Oscarov. Bola to však udalosť sezóny a nominácie má v hlavných aj hereckých kategóriách. Pred pár dňami získal film Zlatý glóbus.

video //www.youtube.com/embed/Y0oX0xiwOv8

American Sniper

Clint Eastwood nakrútil drámu o vojakovi, ktorý sa po skončení misie nevie doma zaradiť do života. Filmu chýba nominácia v režisérskej kategórii, má ju však (už ako tretiu v poradí) herec Bradley Cooper.

video //www.youtube.com/embed/5bP1f_1o-zo

Teória všetkého

Životopisy sú v Hollywoode obľúbené, ale tento, o fyzikovi Stephenovi Hawkingovi, sa nevydaril až tak, aby mohol vyhrať. Aj herec Eddie Redmayne bude mať ťažkých konkurentov. Koncom februára bude film u nás.

video //www.youtube.com/embed/Salz7uGp72c

Whiplash

Film o bubeníkovi, ktorý má nekompromisného učiteľa, získal veľmi dobré recenzie. Nomináciu za réžiu ani hlavný herecký výkon nemá, najväčšiu šancu na Oscara má „učiteľ“ J. K. Simmons vo vedľajšej úlohe. Do našich kín príde o týždeň.

video //www.youtube.com/embed/7d_jQycdQGo

Selma

Médiá po vyhlásení nominácií skomentovali, že v nomináciách prevládajú belosi. Napriek tomu, že Selma približuje kampaň Martina Luthera Kinga za rozšírenie volebného práva.