Čo sa stane, keď sa spojí nórska a srbská mafia

Film Boj snežného pluhu s mafiou je oveľa lepší ako jeho názov.

15. jan 2015 o 18:24 Miloš Ščepka

Krimi komédia so Stellanom Skarsgardom je všetkým iným, len nie tým, čo by ste od neho čakali. Taký netradičný film treba jednoducho vidieť.

Škandinávia je vlasťou nielen vynikajúcich originálnych kriminálnych románov, ale i čiernych filmových komédií. Neveríte? Pozrite si aj u nás uvádzané filmy Kurz negatívneho myslenia alebo Správny chlap.

Ten druhý so Stellanom Skarsgardom v hlavnej role nakrútil nórsky filmár Hans Petter Moland podľa scenára dánskeho dramatika Kima Fupza Aakesona. Trojlístok sa zišiel opäť a na vlaňajšom berlínskom festivale predstavil kriminálnu komédiu Kraftidioten, známu aj pod medzinárodným názvom In Order of Disappearance.

Tunajší distributér ju zlepšil názvom Boj snežného pluhu s mafiou. Nedajte sa odstrašiť, film je oveľa lepší ako jeho slovenský názov!

Aj násilník miluje

Mĺkvy dánsky päťdesiatnik Nils (Skarsgard) sa priženil na nórsky vidiek neďaleko Osla. Pracuje na údržbe komunikácií, čo tu po väčšinu roka znamená odhŕňanie mohutných závejov snehu. Nečudo, že si zvykol riešiť veci čo najefektívnejšie, teda silou.