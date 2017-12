Ben Kingsley: Môj otec zmizol v opare alkoholu a smútku

16. jan 2015 o 12:09 Alena Štifilová

Psychopat alebo svätec? Pri Benovi Kingsleym si nikdy nemôžete byť istí. Obidve polohy zvláda na výbornú. Pre ktorú sa rozhodol v snímke E. A. Poe: Archa bláznov, ktorá sa práve premieta v kinách, zistíte pomerne rýchlo. Pozor však na to, čo vidíte a počujete, v psychiatrickej praxi je pravda vrtkavá.

Pred pár týždňami, presnejšie 31. decembra, oslávil 71 rokov. Dosť na to, že má na tento rok naplánovaných osem projektov.

Jeden z nich, Kniha džunglí, je síce animovaný, len v ňom prepožičiava hlas panterovi Bagírovi, ale aj tak sa nudiť nebude. Nad otázkami, či ešte vládze a dokedy vlastne chce hrať, len nechápavo krúti hlavou.

„Stále ma to veľmi baví. Cítim sa vynikajúco. Prečo by som mal teraz prestať? Možno, keď budem mať 109 rokov, sa mi bude hrať ešte ľahšie ako teraz,“ hovorí Ben Kingsley.

Jeho herecká paleta je podľa neho oveľa bohatšia na farby, ako keď bol mladý, menej sa bojí a viac si dôveruje. Tajomstvo jeho životnej energie spočíva v tom, že sa nezaťažuje minulosťou ani budúcnosťou.

„Žijem veľmi vedomý život,“ vysvetľuje. „Snažím sa žiť pre prítomnú chvíľu a sústrediť sa len na pozitívne veci. Ráno sa zobudíte a začnete na sto percent. Mali by ste to niekedy skúsiť, je to geniálny spôsob ako zostať motivovaný.“

Pätnásteho januára prichádza do slovenských kín snímka E. A. Poe: Archa bláznov.

Koniec 19. storočia, lekársky plášť a múry dobového psychiatrického ústavu Benovi Kingsleyovi svedčia, len sa nenechajte oklamať tým, čo vidíte a počujete. Režisér Brad Anderson nakrútil triler podľa krátkej poviedky romantického básnika a esejistu Edgara Allana Poa.

Dabingu sa nevenuje často, preto mu tvorcovia rodinnej snímky Škatuliaci, ktorá mala v septembri svetovú premiéru, nadbiehali, ako sa len dalo.