Zranenia, ktoré ukončili veľké kariéry

Bono možno už nikdy nebude hrať na gitare. Niektoré zranenia nelámu len kosti, ale celú kariéru.

16. jan 2015 o 17:20 Marek Hudec, Marek Hudec, Marek Kantorík, Matúš Krčmárik

Keď sa Bono z U2 v novembri bicykloval v newyorskom Central parku, nečakane mu vošiel do cesty iný cyklista. Snažil sa mu vyhnúť, spadol a zlomil si ľavú ruku.

Tak nešťastne, že jej operácia trvala päť hodín. Zranenie mali opraviť železné platničky a osemnásť skrutiek. Kapela zrušila koncerty aj vystúpenie v televíznej šou Jimmyho Fallona.

Podľa chirurga podstúpil Bono intenzívnu terapiu s optimistickou prognózou. Skupina pri tejto príležitosti oznámila, že očakáva jeho úplné vyliečenie. Lenže potom sa správy zhoršili: dnes tvrdia, že spevák možno nikdy nebude schopný znovu hrať na gitare.

Nie je to prvé nešťastie, ktoré Bonovi zlomilo srdce. Pred štyrmi rokmi si pri cvičení, ktorým sa snažil zabudnúť na alkohol, poškodil dôležitý ischiatický nerv a spodná časť jednej nohy zostala paralyzovaná. Hrozilo, že znehybnenie sa rozšíri.

„Pre hudobníka žijúceho na pódiu to musí byť zničujúce,“ komentoval vtedy smutný fakt manažér skupiny Paul McGuiness.

Zručnosť pri hre na nástroj už vraj nebude taká ako kedysi. FOTO - SITA/AP

Náhode nepredídete

„Niekedy sa môžete snažiť akokoľvek, ale náhode nepredídete,“ hovorí Miro Žbirka. Podobná fraktúra ho zatiaľ zďaleka obišla, ale občas ho tiež prepadnú obavy.

„Človek si jednoducho musí dávať pozor, ak má riskantnejšie záľuby. Pri futbale sa napríklad vyhýbam hlavičkovým súbojom,“ vysvetľuje.

Bubeník Martin Valihora má v súčasnosti zlomené koleno z tréningu a musí rehabilitovať.

„Mám veľa koníčkov, ktoré hudbe protirečia – napríklad kickbox alebo jazdu na motorke. Na jednej strane mi na hudbe veľmi záleží, je pre mňa podstatná, ale zvažujem život samotný. Tvoriť hudbu je pre mňa zásadná súčasť života,“ podotýka Valihora.

Rovnako to cíti aj spevák a gitarista Juraj Benetin z kapely Korben Dallas. "Keby som nemohol hrať na gitare, cítil by som sa, akoby som stratil čuch alebo hmat."

Cez prázdniny sa mu zapálil lakeť, pretože veľa pracoval rukami. Vie, o čom hovorí, keď tvrdí, že hudobník by si ich mal viac chrániť, tak ako princeznička.

Hrať so zranením sa dá, hoci je to obmedzujúce, ale keď fyzická indispozícia ukončí kariéru definitívne, je to už úplne iný príbeh.

Smola na ľade

V najvyššej umeleckej aj športovej lige existuje možnosť, že si necháte poistiť tú časť tela, ktorá vám zarába milióny. Zraníte sa, v lepšom prípade sa dočkáte peňazí, ale vyrovnať sa s osudom musíte sami.