Marilyn Manson sa upokojil alebo vysadil absint

Na albume The Pale Emperor znie Marilyn Manson akosi melancholicky. Ani tá najtvrdšia skladba nie je dostatočne tvrdá.

18. jan 2015 o 17:20 Rudi Rus

Marilyn Manson v lete roku 2007 na rakúskom festivale Nova Rock, hneď za hranicami, zopár minút cesty autom z Bratislavy. Po takmer každej skladbe hádzal na zem mikrofón a špeciálny zriadenec mu ho vždy znova staval na pódium, čím dosť nudil aj iritoval.

Na začiatku deväťdesiatych rokov na slávnej šnúre Lollapalooza veľmi podobne vyvádzali aj Nine Inch Nails. Vždy rozmlátili veľkú časť nástrojovky, aby ju potom v noci šikovní chlapci z technického sprievodného tímu dávali dokopy. A na ďalšom vystúpení sa to opakovalo.

A potom opäť, na celej sérii koncertov. Očitý svedok Henry Rollins si z toho vo svojich knihách robí žarty. Smiešne deštrukčné sklony nahnevaných umelcov.

Nie je to to najlepšie

Marilyn Manson je po takmer ôsmich rokoch iným človekom. Ako keby sa upokojil, je melancholickejší, zadumanejší alebo naozaj iba vysadil absint.

Skladba s názvom Third Day Of A Seven Day Binge z albumu The Pale Emperor pôsobí – v dobrom zmysle slova – šokujúco. Znie ako vypožičaný od Marka Lanegana z jeho najnovšej nahrávky Phantom Radio. Aranžérsky minimalizmus, silná vokálna linka, melancholicky hrajúca gitara a to všetko jemne okorenené elektronikou.

Ak Manson hovorí, že novinka The Pale Emperor je veľmi bluesová, hovorí najmä o tejto skladbe.

Naozaj nie sú na mieste vyhlásenia, že nový Manson je to najlepšie, čo vyšlo od albumu The Antichrist Superstar. Žiadny návrat v atmosfére hudby do deväťdesiatych rokov sa nekoná, časy sa zmenili a slávny shock rocker už ani nemá veľmi čím šokovať.

Áno, v článkoch o ňom sa stále pripomína masaker na strednej škole, o jeho alkoholových či sexuálnych vylomeninách, ale to je asi aj tak všetko, na čo sa zmôžu novinári, keď sa im nechce alebo nevedia písať o hudbe.

Aj tá najtvrdšia skladba na novom albume má veľmi ďaleko od kúskov ako The Fight Song alebo This Is The New Shit. O to zaujímavejšie však vyčnieva zo zdanlivo miernej, upokojujúcej atmosféry celej nahrávky.

Reč je o singlovej záležitosti Deep Six, ktorej sa v rebríčku komerčnej úspešnosti medzi ostatnými mansonovkami darilo najlepšie od čias coveru depešáckej hymny Personal Jesus v roku 2004.

Hudobná zrážka

Deviaty Mansonov album sa nesie v znamení spolupráce s úplne novými ľuďmi. Bubeník Gil Sharone je známy z kabaretného zoskupenia Stolen Babies – ak máte radi Dresden Dolls, skúste Stolen Babies. Vrelo odporúčame.

Manson celý album spoluprodukoval s Tylerom Batesom, skladateľom filmovej a seriálovej hudby – The Pale Emperor je aj z tohto pohľadu hudobnou zrážkou typických mansonovských elementov so „cinematic“ vplyvmi z Batesovej dielne.

Je to veľmi nečakaná a príjemne svieža nádielka, ktorá robí z Mansonovej novinky jeden z najzaujímavejších albumov začiatku nového roka.

Autor článku je moderátorom Rádia_FM.