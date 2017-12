Burleskné striptérky chcú byť milované, tvrdí ich principál

Umenie alebo striptíz? Dnes je z burlesky žáner, ktorý vzbudzuje nedôveru. DAVID N. JAHN založil český súbor Prague Burlesque a s ním skúša búrať tabu.

20. jan 2015 o 17:18 Marek Hudec

Približne každé dva mesiace vystupujú na Slovensku.



Povedali ste, že burleska nie je ani divadlo, ani muzikál. Čo to teda je?

„Burleska má vyše storočnú históriu, jej korene siahajú niekedy do polovice devätnásteho storočia. Burla znamená smiať sa a tento žáner v zásade vychádza z vaudeville – čo znamená, že sú to krátke parodické scény, kde si vystupujúci vyberú témy.

Burleska sa hrala v baroch ako politická satira, ženy vystúpili na stôl, napodobňovali kurtizány a postupne sa vyzliekali. V medzivojnovom období sa tento žáner dostal na vrchol, niekedy ho navštevovali tisícky ľudí vo veľkých hudobných sálach. Boli z rôznych spoločenských vrstiev.“

Prečo potom skončila?

„V päťdesiatych rokoch na rekvizity neboli peniaze, prišla televízia, neskôr video. Až v poslednom období vznikli nové zoskupenia, ktoré priniesli inú hudbu a atmosféru, napríklad aj v mestách ako New York, Londýn, Paríž. My parodujeme klasické stereotypy ženských postáv, od filmových hrdiniek až po gejše. “

Dnes sú populárne swingové večierky. Vidíte v tom spojitosť?

„Electroswingovú hudbu a večierky, na ktorých sa mládež vyoblieka do dobových šiat, by som skôr prirovnal k trendu houseových diskoték. Hudobníci rýchlo pochopili, že dnes je v móde retro. S burleskou by som to nespájal.“