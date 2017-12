Tip na štvrtok: Mladík ukázal, ako treba nakrúcať filmy

Kanada prišla k veľkému režisérskemu talentu vďaka tomu, že Xavier Dolan veľmi túžil hrať. Chlapec z Quebecu chcel byť hercom, ale želanie sa mu neplnilo, mal nejaké detské roly, potom naňho filmári zabudli. Svoj debutový film Zabil som svoju mamu teda nakrútil preto, aby si ho konečne zase niekto všimol.

Všimol, to naozaj. Film premietli v roku 2009 na festivale v Cannes a z Dolana bola okamžite hviezda. Ibaže – režisérska.

Dnes ide do kín jeho najnovší film, dráma Mami! Je aj jeho najlepší. Xavier Dolan sa nikdy nebál vkladať do svojich filmov zmyselnosť, zľahka sa dotýkal erotiky a veľmi si dával záležať na forme. To, o čom rozprával, otvorene odrážalo život v spoločnosti, akej sa pohyboval. A je pochopiteľné, že v tej mladej spoločnosti sa rozprávalo o láske, o sexe, o identite.

Mami! je už trochu iný príbeh, závažnejší, komplikovanejší. Dolan vytvoril pozoruhodný vzťah medzi slobodnou mamou a jej nezvládnuteľným synom, postihnutým ťažkou psychickou poruchou, a k nemu pridal ešte tajomnú a tak trochu osamelú susedku z druhej strany ulice, ktorá by im vo vypätých situáciách rada pomohla. Všetci traja, veľmi intenzívne, rozvíjajú úvahu o hraniciach lásky, jej nepodmienenosti, hranicami medzi detstvom a dospelosťou, nekonečnou dôverou a zradou, slobodou a uväznením duše.

Dolan na festivale v Cannes tvrdil, že tento raz mu o formu až tak nešlo. Vymyslel však spôsob, ako – na pohľad jednoducho – ovplyvniť vnímanie diváka. Celý film nakrútil vo formáte 1:1, do obrazu vkladal len postavy v hlavných úlohách, všetko ostatné akoby odstrihol. Výsledným dojmom je prekvapivá blízkosť, otvorená a niekedy aj ťažko znesiteľná intimita. Keďže tento príbeh je nakrútený v Montreale a hovorí sa v ňom po francúzsky, Kanaďania ho poslali do súťaže o Oscara v cudzojazyčnej kategórii. Neuspeli. V Cannes sa s ním Dolan uchádzal o Zlatú palmu, ani tam to nevyšlo (napriek očakávaniam mnohých kritikov) – dostal „len“ cenu poroty. Lenže tento režisér pôjde stopercentne s veľkou energiou ešte oveľa ďalej. Hoci je Mami! už jeho piaty film, stále má iba dvadsaťpäť rokov.

video //www.youtube.com/embed/dcmueTy2FoM

