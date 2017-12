Gillian Anderson: Akty X mi ukradli mladosť

Predstaviteľka agentky Scullyovej nezmizla. Vidieť ju môžete v britskom seriáli The Fall. Žne pochvaly kritikov.

22. jan 2015 o 13:14 Alena Štifilová

Za svoju kariéru vďačí mužom. Kvôli jednému prišla do Los Angeles a získala úlohu v seriáli Akty X, kvôli druhému odišla do Londýna, kde sa z nej stala uznávaná divadelná herečka. Najnovšie žne pochvaly kritikov za postavu vyšetrovateľky Stelly Gibsonovej v britskom seriáli The Fall.

Hollywood jej ležal pri nohách. Mala dvadsaťštyri rokov, keď vyhrala konkurz do seriálu Akty X a postava upätej agentky Scullyovej z nej spravila jednu z najväčších hollywoodskych hviezd. Keď sa v roku 2002 seriál po deviatich rokoch skončil, mohla si vyberať. A vybrala si – odchod do Londýna.

Namiesto kariéry vo veľkých filmových hitoch sa vrátila na divadelné dosky, občas si zahrala v nezávislých snímkach a predvlani prijala ponuku stvárniť detektívku Stellu Gibsonovú v seriáli BBC The Fall. Diváci jej návrat privítali s nadšením, po rokoch opäť v hlavnej úlohe, navyše v polohe, ktorá jej sekne najviac – ako chladná a drsná vyšetrovateľka v psychologickom trileri severského typu. Seriál v týchto dňoch vysiela stanica Cinemax.



The Fall (2013) - seriál televízie BBC s Gillian Anderson v hlavnej úlohe. FOTO: outnow.ch

The Fall (2013):



Nikdy nebudem hrať v seriáli

Život Gillian Andersonovej poznačili najmä muži. Mala dvadsaťdva a bakalársky titul z herectva z Chicagskej univerzity, keď prišla do New Yorku a začala hrať v divadlách. Popritom si privyrábala ako čašníčka a zaľúbila sa do muža z Los Angeles.

„Išla som ho navštíviť a skončilo sa to tak, že som vrátila spiatočný lístok a zostala,“ spomína. „Keby som tam neodišla, nezískala by som úlohu v seriáli Akty X a tak ďalej a ďalej. Je zbytočné rozmýšľať, čo by bolo keby.“

Hoci sa zaprisahávala, že nikdy nebude účinkovať s televíznom seriáli, v prípade Aktov X spravila výnimku. Po dlhom čase vraj natrafila na scenár, ktorý ponúkal ‚silnú, nezávislú a inteligentnú ženu ako hlavnú hrdinku‘.