Birdman má deväť nominácií na Oscara. To vážne?

Recenzia na film je nekompletná, úplne mu rozumie asi iba režisér

22. jan 2015 o 17:29 Miloš Ščepka

Nie je náhoda, že úlohu skrachovaného herca vo filme Birdman dostal Michael Keaton. Aj on sám kedysi hrával superhrdinov a to mu uškodilo. Film nominovaný na deväť Oscarov režíroval Mexičan Alejandro González Iňárritu (na snímke dole vpravo).(Zdroj: BARRACUDA MOVIE)

Mexický režisér Alejandro González Iňárritu môže byť spokojný. Diváci nevedia, ako jeho film o skrachovanom hercovi chápať, americká akadémia ho však nominovala na deväť Oscarov.

To tu ešte nebolo! Film, vychvaľovaný kritikmi aj divákmi, nominovaný na deväť Oscarov vlani otváral benátsky filmový festival. V bodovaní akreditovaných novinárov sa hneď usadil na prvej priečke a zotrval tam až do konca. No porota pod vedením francúzskeho skladateľa filmovej hudby Alexandre Desplata mu nepririekla ani jednu cenu!

Kto sa mýli: benátska porota alebo publikum, recenzenti a hollywoodski akademici?

Prelom v kinematografii alebo slepá ulička

Riggan Thomson (hrá ho Michael Keaton) je starnúci herec. Kedysi stvárnil vo filme superhrdinu Birdmana a jeho popularita mu zdevastovala sľubnú kariéru. Tú chce teraz zachrániť dramatizáciou známej knihy na Broadwayi. Sám ju vo svojej produkcii režíruje a hrá v nej hlavnú rolu.

Pred premiérou sa naňho sypú nielen psychická nepohoda a napätie, ale aj všetky možné režijné a producentské katastrofy: poranení herci, nezvládateľní kolegovia, nenávistné kritičky, bývalé manželky, nespokojné milenky. Nechýbajú ani najhoršie herecké nočné mory.

Na filme Birdman nie je isté nič. Niekto v ňom vidí komédiu, iný komediálnu drámu, ďalší tragédiu. Pripisujú mu mohutnú očistnú silu, vidia v ňom zdroj oslobodzujúcej radosti a optimizmu, ale aj nihilistický pesimizmus bez východiska. Prelom v kinematografii i slepú uličku.