Filmu Americký ostreľovač rastú tržby, ale za pochybnú cenu

Film Clinta Eastwooda Americký ostreľovač vyvolal polemiku. Hrdinu vraj robí z toho nesprávneho muža.

22. jan 2015 o 17:58 Kristína Kúdelová

Bradley Cooper (vpravo) vo filme Americký ostreľovač. Do našich kín príde 19. februára.(Zdroj: OUTNOW)

Keď išiel Americký ostreľovač do kín, východisková situácia bola jasná: Clint Eastwood nakrútil film o vojakovi, ktorý sa po návrate z Iraku nevie zaradiť do normálneho rodinného života.

Nebolo to málo, veď aj také prosté zadanie môže viesť k veľkej dráme.

Dnes má však film oveľa väčšiu pozornosť, ako by možno jeho režisér čakal, a nie je to len tým, že americká filmová akadémia ho nominovala na Oscara v šiestich kategóriách. Je to aj tým, že nie všetci sú ním až takí nadšení.

Mohol ich zabiť viac

Ozval sa, napríklad, režisér Michael Moore, známy tým, ako nemá rád vojny. Na Twitteri napísal, že film popiera to, čo sa kedysi naučil v škole – a teda, že ostreľovači sú zbabelci.