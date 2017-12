Slávne hotely, ktoré slúžili ako filmové kulisy

Hosťom a návštevníkom poskytujú komfort prestretých stolov a ustlaných postelí. Scenáristom a filmárom dejisko zápletky a pestré kulisy pre osudy postáv. Hotely v obľúbených filmoch.

23. jan 2015 o 11:09 Erika Litváková

Ešte do konca januára si z internetovej stránky Stanley hotela v Colorade môže ktokoľvek stiahnuť šablónu a navrhnúť bludisko z kríčkov ríbezle alpskej pre priľahlý trávnik s rozlohou tri štvorcové kilometre.

Znie to zábavne a ak sa na to dáte a v tejto celosvetovej výzve vyhráte, vaše meno bude hviezdiť na pamätnej tabuli umiestnenej v strede labyrintu.

Mrazivé žiarenie v Overlooku

Bludisko má slúžiť ako pocta hororovému trileru Stanleyho Kubricka Žiarenie z roku 1980.

Námetom filmu bol úspešný desivý psycho horor Stephena Kinga s rovnomenným názvom. A aj keď sa interiéry filmu nakrúcali kdesi v anglických štúdiách, Kinga pri písaní inšpiroval práve pobyt v Stanley hoteli a zasadil dej do zimnej scenérie mimosezónnej opustenosti hotela Overlook, kde trojčlenná rodina nového správcu zažije spletité mysteriózne peklo.

Interpretácií románu i filmu vzniklo veľa, je dobré, ak si človek utvorí vlastnú.

Opustený hotel aj bludisko, v ktorom sa odohráva záverečná desaťminútová scéna mrazivej naháňačky, poslúžili ako symbol krehkej stability ľudskej mysle. Dôsledky poblúznenia a preludov bývajú často fatálne, ohrození nimi môžeme byť všetci.

Perfekcionista Kubrick síce nechal jednu scénu opakovať dokonca aj 127-krát, čím sa zapísal do Guinnessovej knihy rekordov, ale King aj tak nebol s Kubrickovým videním spokojný a neskôr napísal vlastný scenár, podľa ktorého vznikol televízny seriál s rovnomenným názvom.

Ten dnes pozná málokto, zato Kubrickov filmový počin ostane filmovou legendou, iste aj vďaka tomu, že herecky v ňom zažiaril Jack Nicholson.

Manažment Stanley hotela dnes úspešne ťaží z jeho slávy. Návštevníkom okrem rôznych spomienkových predmetov ponúka aj jedenapolhodinové nočné duchárske prehliadky spojené s reáliami filmového príbehu. A čoskoro už aj vlastnú naháňačku v labyrinte.

Grand hotel vo veľkom štýle

Hotely sú zvláštne miesta, majú svoje konštanty i premenné a aj keď pre ne nebýva typická opustenosť, sú ostrovmi sveta samého osebe. V hoteloch dochádza k náhodným stretnutiam ľudí, ktorým by sa inak možno cesty nikdy neskrížili.

Stretávajú sa tu tajné lásky, snujú nekalé plány, z hotelov miznú ľudia. Usporadúvajú sa tu veľkolepé večierky i vedecké konferencie a nekonečne dlhé večery tu trávia obchodní cestujúci vo svojej predurčenej osamelosti. Mikrosvet, ktorý môže až aristotelovsky pekne zjednotiť čas, miesto a dej.

Práve to môže byť jeden z dôvodov, prečo scenáristi a režiséri tak často v námetoch siahajú po hoteloch s príbehom i príbehu v hoteli. Len nedávno slovenská televízia ukončila vysielanie záverečnej série dobovej drámy španielskej proveniencie s názvom Grand hotel.

Zápletka rozohraná medzi majiteľmi hotela - šľachtickou dynastiou a ich personálom je príbehom lásky a napínavého pátrania po vrahovi. Mesto, hotel aj aktéri sú síce celkom fiktívni, zato príbeh plný intríg pôsobí ako zo života.

Pridanou hodnotou projektu je nesporne fakt, že produkcia nešetrila na výpravnosti a kvalite kulís a kostýmov. A vyplatilo sa. Tam, kde iné podobné televízne série pohoreli, Grand hotel prilepil k obrazovkám milióny divákov na celom svete.



Hotel Adlon je dejiskom novodobej nemeckej histórie v rovnomennom televíznom seriáli.

Keď Slovenská televízia vlani v lete so seriálom pauzovala, našinci to niesli veľmi ťažko. A keď sa potom na jeseň seriál dovysielal, asi aby divákom nebolo smutno a zvládli to bez abstinenčných príznakov, nasadila ďalšiu hotelovú ságu.

Tentoraz o skutočných zakladateľoch a dedičoch hotela Adlon v Berlíne, jedného z najluxusnejších svetových hotelov, ktorý pred pár rokmi slávil storočnicu.

Novodobé dejiny Nemecka kultivovane prerozprávané cez osudy rodiny od prvej svetovej vojny až po pád Berlínskeho múra a začiatok deväťdesiatych rokov. Hosťami hotela Adlon boli slávni politici, obchodníci i celebrity dvadsiateho storočia.

Ruský cár, Edison, Rockefeller, Chaplin aj Hitler. Dnes ho obľubujú hollywoodske hviezdy a točili sa tu napríklad akčné scény filmu Neznámy (2011) s Liamom Neesonom v hlavnej úlohe. A pod jeho oknami dodnes postávajú okoloidúci, aby zistili, z ktorého poschodia Michael Jackson tak neslávne vystrčil svojho najmladšieho syna na obdiv fanúšikom.

Hotel, v ktorom sa pretty woman učila stolovať

Každé významnejšie veľkomesto má svoj viachviezdičkový tophotel a mnohé z nich si na popularite ešte prilepšili vďaka filmovačkám s hviezdnym obsadením.

Stačí si spomenúť na Juliu Robertsovú alias pretty woman a hotel, v ktorom prvýkrát okúsilo dievča z ulice život v prepychu.

Beverly Wilhsire Hotel je turistickou atrakciou priamo v centre hviezdneho diania v blízkosti Hollywoodu a apartmán Penthouse, v ktorom boli filmová Vivian spoločne s Edwardom ubytovaní, je najdrahší a s rozlohou 465 m² aj najväčší a najluxusnejší a ponúka fascinujúci výhľad na panorámu Los Angeles z najvyššieho poschodia.

Ak by ste si to podľa vzoru Julie Robertsovej chceli skúsiť aj vy, vedzte, že pocit hollywoodskej hviezdy si tu môžete vychutnať za 25 000 dolárov na noc.

Bill Murray sa ako starnúci herec Bob vo filme Stratené v preklade ľudsky našiel s Charrlottou v podaní Scarlett Johannsonovej.

No ak sa uskromníte a postačí vám otestovať matrace, na ktorých sa počas bezsenných nocí stratení v preklade prevaľovali Scarlett Johannson a Bill Murray, vyjde vás to len na niečo vyše tristo eur.

Režisérka Sofie Coppola si pre svoj film Lost in translation z roku 2003 vybrala hotel v Park Hyatt v Tokiu, ktorý sama rada navštevuje, pretože vraj zvláštnym spôsobom poskytuje skutočné útočisko v inak hektickom mnohomiliónovom meste, akým hlavné mesto Japonska nepochybne je.

Možno to bude tým, že hotel sa nachádza vo výškovej budove Shinjuku Park Towers až na posledných desiatich poschodiach z 52. Človek tu asi môže byť skutočne nad vecou, rovnako ako sa to nakoniec podarilo starnúcemu Bobovi a mladej Charlotte z filmu.



Grandhotel Budapešť režiséra Wesa Andersona získal tento mesiac Zlatý glóbus za najlepší film v kategórii komédia.

Ak by niekomu v súvislosti s minuloročným kinohitom Wesa Andersona Grand Hotel Budapešť napadlo hľadať v metropole našich južných susedov cukríkovo ružový hotel, bolo by to naivné a uličkami mesta by blúdil zbytočne. Režisér sa svojsky farebne vybláznil na starom opustenom secesnom obchodnom dome v nemeckom meste Görlitz, ktorý poslúžil ako ideálna kulisa.