Pete Doherty napísal skladbu pre Amy Winehouse

Britský hudobník Pete Doherty zverejnil skladbu Flags Of The Old Regime, ktorú venoval už zosnulej speváčke Amy Winehouse.

23. jan 2015 o 13:07 SITA

Pete Doherty napísal pieseň zosnulej priateľke Amy Winehouse.(Zdroj: NME)

Tridsaťpäťročný člen kapiel The Libertines a Babyshambles napísal pieseň v roku 2011 krátko po tom, ako oceňovaná interpretka, ktorá má na konte albumy Frank (2003), Back to Black (2006) a single ako Rehab, Back to Black či Body and Soul (feat. Tony Bennett), v sobotu 23. júla zomrela na otravu alkoholom vo veku 27 rokov. Na piesni sa podieľali aj basgitarista Babyshambles Drew McConnell, bubeník Jamie Morrison, klávesák Stephen Large či John Metcalfe, ktorý napísal sláčikové aranžmány. Stephen Street sa postaral o perkusie, akustickú gitaru a tiež o produkciu skladby, ktorá by mala vyjsť ako singel 9. marca. Výťažok z predaja venujú na podporu Amy Winehouse Foundation, ktorá pomáha bojovať proti drogám a alkoholu medzi mladými ľuďmi.