Byť trápny nie je smiešne, byť trápny je odvážne

Režisér Alexander Payne vystihol v komédii Bokovka problémy mužov, ktorí vstupujú do stredného veku

26. jan 2015 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, mh

V televízii hrajú výbornú Bokovku a k sérii Čau o piatej sa pridáva Bene. Číta aforizmy Tomáša Uleja.

Bokovka

TV Tip: Prima, 22. 40

Je tu ešte niekto, kto má komplexy z toho, že býva trápny? Ak áno, asi ešte nevidel film Alexandra Payna Bokovka.

Jeden z najlepších režisérov súčasnosti nadviazal na to najlepšie, čo do americkej kinematografie prišlo s uvoľňujúcou vlnou 60. rokov. Pre filmárov znamenali, že môžu zdekadentniť slovník a niekedy aj vyzliecť svoje postavy. To najdôležitejšie sa však týkalo príbehu – do kina sa zrazu dostávali filmy, ktoré pripomínali život a podobali sa naň, hrdinovia boli „normálni“, žili „normálne vzťahy“ a to, čo sa s nimi dialo, nemuselo mať nevyhnutne šťastný koniec, prinajlepšom býval otvorený.

Alexander Payne také filmy vídal v kine, keď dospieval a keď sa formoval jeho umelecký názor. Vyrastal na nich a prerástol ich. Je ešte odvážnejší a k jeho tvorivému právu patrí, že rozpráva filmy o ľuďoch, ktorých možno povedať, že sú úbožiaci, trápni skrachovanci. Len ťažko ich možno označiť slovom hrdina. Vôbec sa to však nevylučuje s tým, že sa s nimi diváci môžu ľahko a radi identifikovať.

Komédia Bokovka na pohľad vyzerá ako klasická americká roadmovie, pretože dvaja muži v hlavných úlohách chodia po kalifornskej vínnej oblasti, pijú a komentujú víno bez hlbšieho významu. V skutočnosti si uvedomujú, že už dávno prišli do veku, keď by mali mať ujasnené životné priority a vzťahy – a majú z toho paniku. Samozrejme, kedysi mali veľké sny a ich pubertálne predstavy im vydržali až do dospelosti, teraz začínajú pripúšťať, že ich realita má limity. Prechádzajú bolestivým, ale zároveň aj oslobodzujúcim poznaním – a ak sú diváci dostatočne odvážni, môžu ten vzácny okamih osvietenia a zmierenia prežiť spolu s nimi.

Alexander Payne a jeho spoluscenárista Jim Taylor dostali za tento film v roku 2005 Oscara v kategórii najlepší adaptovaný scenár.

video //www.youtube.com/embed/YS9ocP6FNvM

Bene číta Tomáša Uleja

Čítačka / Kníhkupectvo KK Bagala Laurínska 19 17.00

Aj v pondelok pokračuje séria čítaní Čau o piatej súčasných slovenských autorov. Podvečer si nad oparom šálky čaju alebo kávy môžete vypočuť aforizmy Tomáša Uleja v podaní rapera Beneho. Pred pár dňami boli ako súčasť rovnakej série prezentované aj jeho texty zo zbierky Slovenčina pre samoukov.

Tomáš Ulej je aforista, novinár a stĺpčekár, založil aj projekt digitalizácie kultúrneho dedičstva a v súčasnosti pracuje ako projektový manažér internetového kníhkupectva. Jeho aforizmy vyšli v zbierkach Ale a Preto s lebom. Jeho debut Daniel Hevier označil za to najlepšie, čo bolo v tomto žánri v poslednom období u nás vydané: „Sú to vzácne vyrovnané texty, ktoré nikdy nejdú pod základnú štylizačnú a myšlienkovú úroveň.“

Hudba 2014: Čo sa stalo?

DISKUSIA / A4 Karpatská 2 19.00

Kvalitu minuloročných hudobných albumov skomentujú českí publicisti a Slávo Krekovič.

Naslovovzatý triumvirát českých publicistov Pavel Klusák – Aleš Stuchlý – Karel Veselý opäť pricestuje s výberom toho najzaujímavejšieho, čo sa stalo v hudbe uplynulý rok. Výročné večery venované novým estetikám a tvorivým vrcholom v nezávislom pope a experimentálnej hudbe existujú už jedenásť rokov.

Aj teraz nás čaká dynamické pásmo projekcií, nahrávok či komentárov. Minulý rok zaujali Incl. Kalle, Hatsune Miku, Arca, Trust, Clipping, Glass Animals (na snímke glassanimal.eu), Spoon, Run The Jewels, Schwarzprior, Michael Pisaro, Dean Blunt, Valerio Tricoli a ďalší.

Skryté zákutia nahrávok a projektov slovenskej experimentálnej scény, ktorá má toho čím ďalej, tým viac ponúknuť, predstaví domorodý teoretik, kurátor aj praktik Slávo Krekovič. Vstup je voľný.