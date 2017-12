Zomrel grécky spevák Demis Roussos

Vo veku 69 rokov zomrel v noci na nedeľu grécky spevák Demis Roussos. Správu o smrti potvrdila pre francúzsky denník Le Figaro.

26. jan 2015 o 13:27 TASR

Vo veku 69 rokov zomrel v noci na nedeľu grécky spevák Demis Roussos. Správu o smrti potvrdila pre francúzsky denník Le Figaro spevákova dcéra, ako aj nahrávacia spoločnosť, ktorá vydávala Roussosove CD.

Narodil sa v roku 1946 v egyptskej Alexandrii do rodiny príslušníkov miestnej gréckej menšiny ako Artemios Venturis Rousos. Rodina sa presťahovala do Atén v roku 1961 - po tom, ako Roussosovi rodičia v dôsledku suezskej krízy prišli v Egypte o majetok.

V roku 1963 sa Roussos stal gitaristom a basistom v skupine The Idols. Neskôr sa stal spevákom v skupine We five.

V roku 1968 založil spolu s Vangelisom skupinu Aphrodite's Child, ktorá mala veľký úspech - celosvetovú slávu im priniesla pieseň Rain and Tears.

V roku 1971 sa Vangelis a Roussos rozišli a obaja sa vydali na sólovú dráhu, ktorá bola v oboch prípadoch úspešná: Roussos počas svojej speváckej kariéry predal asi 60 miliónov nosičov.

Pre jeho prejav bolo typické spájanie pop music, rocku a gréckeho folklóru.

Roussos zomrel v jednej z aténskych nemocníc.