Tip na utorok: Zameditujte si s Philipom Glassom

Koncert vážnej hudby, koncert folkovej hudby alebo Hitchcockovi Vtáci? V utorok vám odporúčame tieto udalosti.

27. jan 2015 o 0:00 Marek Hudec

Glass in the club

Koncert / NuSpirit 20.00

Cluster Ensemble založili skladatelia Ivan Šiller a Fero Király ako súbor interpretujúci hudbu 20. storočia pre súčasných poslucháčov, venujú sa aj multimediálnym projektom a performance.

Tvorí ho deväť členov zo Slovenska, Česka, Talianska a Severnej Kórey. Prvý raz vystúpili počas slovenskej premiéry skladby Steva Reicha Six Pianos v roku 2008. Teraz predstavia hudbu jeho kolegu, legendárneho Philipa Glassa.

Philipa Glassa je náročné predstaviť v skratke. O jeho diele bolo totiž napísané obrovské množstvo diplomových prác a ovplyvnil niekoľko generácií hudobníkov.

Je to jeden z najvýznamnejších predstaviteľov súčasnej hudby, pričom popularitu si nepochybne získal operou Einstein on the beach alebo filmovými skladbami nominovanými na Oscara, napríklad k dráme Hodiny alebo dokumentárnej trilógii Godfreyho Reggia. Najčastejšie je Glass spájaný s umeleckým štýlom minimalizmu, ktorý vznikol v New Yorku v šesťdesiatych rokoch.

V tom období išlo o experiment inšpirovaný maliarstvom. Presnejšími synonymami pre tento výraz by bola hudba repetitívna, štrukturálna. Aj keď skladatelia patriaci pod hnutie diskutovali, ako minimalizmus poňať, v praxi to môže znamenať, že skladbu tvorí opakujúci sa motív, niekoľko klavírnych nôt, jeden rytmus.

Skladby tak síce môžu pôsobiť monotónne, dokážu však poslucháča ľahko vťahovať do osobitej, meditatívnej atmosféry. Nečudo, že samotný Glass mal blízko k taoizmu či budhizmu.

Cluster Ensemble v utorok zahrajú jeho skladbu Music in similar motion z roku 1969, pričom nešpecifikoval, pre ktorý hudobný nástroj - delí sa na štyri časti. Sám Glass ju označuje ako dramatickú, keďže sa opakujúci motív stupňuje.

video //www.youtube.com/embed/lfNdtEPi79M

Genius Locci

Koncert / Komorné štúdio Slovenského rozhlasu 20.00

Ako každý posledný utorok v mesiaci aj v januári Rádio_FM pozýva na koncert naživo, do komorného štúdia si tentoraz pozvalo pôvodne sesterskú dvojicu Genius Locci.

Týmto pojmom sa v rímskej mytológii označoval duch ochraňujúci konkrétne miesto, napríklad v prírode – atmosferická je nepochybne aj hudba skupiny s nežnými ženskými vokálmi, ktorú autori zaraďujú k indie folku alebo dream popu.

,,Po skončení strednej školy sme sa my dve sestry mohli konečne naplno venovať tomu, čo robíme už od detstva,“ tvrdí skupina na Facebooku. Okrem súrodeneckej dvojice skupinu tvorí aj bubeník David Čudek, basgitarista Jano Janík, gitarista Ondrej Ďurík a huslistka Eva Brunclíková.

Hudba, ktorú pôvodne tvorili pre potešenie doma, sa zrazu dostala do kaviarní, na festivaly a dokonca hrali ako predkapela pre britského speváka Toma Odella.

Vstup na koncert je už tradične voľný – vojsť však môžete len do zaplnenia kapacity. Ak by ste predsa len nestihli, hudba bude vysielaná aj naživo v rádiu.

video //www.youtube.com/embed/VHNuL1hgGCQ

Vtáci

KINOTIP / Archívne kino SFÚ 18.00

Blondínka Melanie prichádza do malebného Bodega za svojím čerstvo vyštudovaným priateľom Mitchom Brennerom. V prístave ju nečakane napadne čajka. Týmto incidentom sa spúšťa hrôzostrašná prírodná katastrofa, keď vtáky začínajú útočiť na obyvateľov mestečka.

Dôvod, prečo sa zbláznili, Alfred Hitchcock vo svojom slávnom horore nikdy nevysvetlil – čím vytvoril pôsobivú atmosféru chaosu a neistoty. Núti tak diváka dotvoriť si vlastné interpretácie príbehu. Desivé historky sprevádzali aj natáčanie legendárneho filmu, keď sa ženská predstaviteľka sťažovala na šikanu režiséra, ktorý mal slabosť na krehké blondínky.

Vtáci boli inšpirovaní poviedkou Daphne du Maurier a dnes už mnohým môžu pripadať komicky zostarnutými filmovými trikmi.

Záber na detskú preliezačku plnú vrán však stále dokáže dvihnúť krvný tlak. Neopotrebovala sa ani zlovestná atmosféra neistoty vytvorená majstrom napätia vo vrcholnom období jeho tvorby.