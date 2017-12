Tip na stredu: Diela, ktoré sú výrazom ducha

V stredu môžete navštíviť komentovanú prehliadku konkrétneho umenia, labutie jazero, alebo si v televízii pozrieť inteligentný akčný film.

Výstava KONKRET: Z výnimočnej súkromnej zbierky

Komentovaná prehliadka / Múzeum Milana Dobeša 19.00

Výstava KONKRET mapuje vývoj konkrétneho umenia v druhej polovici 20. storočia. Jeden z predstaviteľov konkrétneho umenia Max Bill sa ešte v roku 1949 vyjadril, že konkrétne diela sú také, ktoré nevznikli cestou abstrakcie prírodných javov, ale autonómne.

Sú výrazom ľudského ducha, preto by mali mať prenikavosť, jednoznačnosť a dokonalosť, akú musíme od takýchto diel očakávať. Výrazové prostriedky tohto typu umenia sú farba, svetlo, pohyb, objem a priestor.

Vystavené sú diela zo zbierok Jána a Liběny Světlíkovcov a manželov Heinza a Anette Teufelovcov, ktorá patrí medzi najdôležitejšie zbierky konkrétneho umenia v Európe, keďže táto galéria hrala kľúčovú úlohu pre dejiny konkrétneho umenia 20. storočia.

Asi päťdesiat vystavených diel pochádza od popredných umelcov konkrétneho umenia, ako sú Josef Albers, Getulio Alviani, Horst Bartnig, Max Bill, Andreas Brandt, Milan Dobeš, Jan Kubíček, Karl Malich, Aurelie Nemours, Bridget Riley, Henryk Stazewski, Victor Vasarely, Zdeněk Sykora a iní.

Výstava sa koná v Múzeu Milana Dobeša, ktoré vzniklo v roku 2001 a ako jediné v strednej Európe sa špecializuje na prezentáciu konštruktivistických tendencií vo výtvarnom umení. Meno prevzalo po najvýznamnejšom žijúcom slovenskom predstaviteľovi konštruktivizmu. Prehliadku bude komentovať kurátor Zdeněk Sklenář. Výstavu si môžete pozrieť do 31. marca.

Tri dni k slobode

TV TIP / Film + 22.40

Americkí filmári sú špecialisti na to, ako hlavnú postavu namočiť do vôd násilia a kriminality, a pritom vytvárať dojem, že nič zlé nerobí. Vo filme Tri dni k slobode hrá takú postavu Russell Crowe, aj keď treba poznamenať, že je to remake francúzskeho trileru.

Crowe sa na začiatku filmu predstaví ako úplne priemerný Američan, zodpovedný manžel a otec. Rytmus každodennosti mu naruší až brutálny príchod policajtov k nemu domov, ktorí tvrdia, že jeho manželka je podozrivá z vraždy a že si za to odsedí doživotie.

Potom sa už rozvíja jeho šialená jazda za jej oslobodením a nezáleží mu na tom, akými prostriedkami to dosiahne. Napätie filmu vytvára to, či vo svojej úlohe uspeje, alebo neuspeje – to, či jeho manželka vinná je, alebo nie je, takmer vôbec nie je podstatné.

FOTO - Anton Faraonov

Labutie jazero

Balet / Nová budova SND 19.00

Balet v troch dejstvách a štyroch obrazoch. Čajkovského legendárne dielo Labutie jazero je najznámejším titulom baletného repertoáru všetkých „kamenných" divadiel. Pre Slovenské národné divadlo ho naštudoval Rafael Georgi a v hlavných úlohách účinkujú Silvia Nájdená, Romina Kołodziej, Cosmina Maria Sobota Zaharia, Andrej Szabo, Anton Bogov, či Orazio Di Bella.

Za mesačnej noci sa stretáva princ Siegfried s krásnou princeznou Odettou, zakliatou do podoby labute. Zločin má na svedomí zlý čarodejník Rotbart a vyslobodiť ju môže len verná láska. Podarí sa to statočnému princovi aj napriek Rotbartovej pasci?

Zloduch totiž privedie na zámok svoju dcéru Odíliu, aby čarami zviedla princa. Nakoniec však dobro prevládne nad zlom a čistá, obetavá láska zvíťazí. Dĺžka predstavenia je dve hodiny a päťdesiat minút s dvoma prestávkami.