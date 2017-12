Filmová hádanka: Nevidí ani nepočuje, čo o sebe vie?

O tom, kam to môže dotiahnuť človek s dvojnásobným hendikepom, je film Príbeh Márie.

29. jan 2015 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, mh

Dnes hrajú v bratislavskom Scherzi Pressburger Klezmer Band a v Lumieri premietajú Hitchcockových Cudzincov vo vlaku.

Príbeh Márie

Kino tip

Je takmer nesplniteľnou úlohou predstaviť si, čo si myslia a čo cítia ľudia, ktorí sa narodia hluchí a zároveň slepí. Čo vedia o svojej existencii, ako chápu jej zmysel? Do literatúry aj do kinematografie sa takéto postavy už viackrát dostali, ale ich tajomstvo zostáva nedotknuté. Možno je len trochu naťuknuté.

Zaujímavým prípadom bol pred ôsmimi rokmi indický film Black. Nie je to typický hollywoodsky film s krásnymi farbami, šatami a tancami a hoci miera jeho emócií vysoko prevyšuje európsky vkus, pozoruhodne vystihol duševný stav mladého dievčaťa, ktoré je so svojím hendikepom úplne samo. Nemá mu kto ani dotykom naznačiť, že je človekom. Zvyšok príbehu bol možno nakrútený s veľkým zmyslom pre fikciu, pretože tejto hrdinky sa ujme optimisticky naladený učiteľ, ktorý ju naučí pracovať s pojmami a prisudzovať k nim skutočné predmety aj abstraktné veci – až dokáže vyštudovať vysokú školu. Len vďaka špeciálnej posunkovej reči.

Teraz do našich kín prichádza francúzsky film Príbeh Márie. Vychádza zo života Marie Heurtinovej, ktorá žila ešte v 19. storočí. Všetci, aj lekár, si mysleli, že patrí pod psychiatrický dozor, len jej rodičia mali silnejšiu vieru a podporu našli v rehoľnej sestre Margueritte. Ona Marie naučila vnímať svet tak, až sa z neho dokázala tešiť.

Režisér Jean-Pierre Améris zašiel pred nakrúcaním filmu do domova, kde hluchí a zároveň slepí žijú. Vraví, že vždy vyhľadával ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov nezmestili do zvyčajných predstáv o tom, čo je krásne, zdravé, životaschopné a vždy pritom nachádzal to, čo v nich krásne, zdravé a životaschopné predsa len je. Jeho verzia toho, aký život možno prežiť bez sluchu a zraku, je výrazne striedmejšia ako verzia režiséra filmu Black. Nie je utopistická, a teda nemôže divákom sľubovať veľký happyend, je prosto európska a teda striedmejšia. Napriek tomu je zrejmé, že Améris svoj film nakrútil so silnou vierou a optimizmom.

video //www.youtube.com/embed/8rjyymkLiBg

Preßburger Klezmer Band

Koncert / Scherz 19.00

Preßburger Klezmer Band je prvá klezmerová kapela na Slovensku, ktorá vznikla v roku 1995. Odvtedy formácia účinkovala na množstve kultúrnych podujatí na Slovensku i v Európe počnúc koncertmi zaradenými do cyklov vážnej hudby až po vystúpenia na mnohých hudobných festivaloch.

Ako už napovedá sám názov kapely, za základ svojej hudby si vybrala klezmer, teda ľudovú hudbu východoeurópskych Židov, ktorú však dotvára vlastnou interpretáciou, originálnymi aranžmánmi a kombinuje ho s inými hudobnými štýlmi.

Takto možno cítiť v jej hre nielen „čistý“ klezmer, ale aj prvky džezu, reggae, latino, slovenského, cigánskeho a balkánskeho folklóru, či nádych Orientu. Inak povedané – emotívna a tanečná muzika. Súčasťou večera bude prezentácia židovskej kuchyne.

Cudzinci vo vlaku

KINO TIP / Lumiére 18.45

Vlak je dôležitým interiérom v jednom z najznámejších filmov Alfreda Hitchcocka. V kabíne nad koľajnicami sa stretáva dvojica sebavedomých mužov – mladý tenista a charizmatický psychopat.

Obom stojí v ceste neželaná osoba a tak šialenec navrhne, nech si vraždy vymenia. Keď podozrivým bude chýbať motív na splnenie zločinu, tak nemôžu byť usvedčení. Kľúčovým hráčom je tak náhoda, ktorá mužov spojila.

Tenista sa chce zbaviť promiskuitnej manželky a psychopat svoju stranu dohody dodrží. Lenže tenistovi sa myšlienka vraždy začína hnusiť, a preto ho treba prinútiť. Majstrovsky napísaná kriminálna zápletky vrcholí na kolotoči v lunaparku, kde sa dvojica stretáva posledný raz.

Čiernobiely film na základe príbehu spisovateľky Patricie Highsmithovej najnovšie túži prerobiť David Fincher, Hitchcockov moderný nasledovník.