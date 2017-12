Ak vyhrá, bude prvou Francúzkou s dvoma Oscarmi. Marion Cotillard

Opäť má šancu získať Oscara opäť za film vo francúzskom jazyku. To sa zatiaľ nepodarilo žiadnemu francúzskemu hercovi.

29. jan 2015 o 13:58 Alena Štifilová

Najväčšie prekvapenie oscarových nominácií. Také označenie si vyslúžila po tom, čo sa ocitla na zozname piatich herečiek, ktoré sa budú tento rok uchádzať o zlatú sošku za najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe.

Ani sama Marion Cotillard to nečakala. Niežeby bola prehnane skromná, skôr tomu nič nenasvedčovalo. Snímku Dva dni, jedna noc vybrali Belgičania, aby ich krajinu reprezentovala v kategórii cudzojazyčný film, no nedostala sa do užšieho výberu.

„Musím sa priznať, že som bola trochu smutná,” hovorila Marion, ktorá dúfala, že pomôže legendárnym režisérom, bratom Dardennovcom, získať prvého Oscara. „A teraz sa všetko zmenilo, môžem to byť ja, kto zoberie film na Oscary. Som šťastná.”

Ešte pár dní pred vyhlásením nominácií všetkých presviedčala, že to nie je možné. Preto, keď jej krátko po piatej hodine ráno zazvonil telefón, ostala v šoku.

„Môj telefón začal nepretržite zvoniť a izbový telefón v hoteli, kde som ubytovaná, tiež,“ spomína. „Naľakala som sa, že sa niečo stalo, a vlastne stalo sa, ale niečo dobré.“

V snímke stvárňuje Sandru, mladú ženu trpiacu depresiami. Pre ne často chýba v práci, až jej šéf zistí, že ak ostatní zaberú o čosi viac, bez problémov sa bez nej zaobíde. Konečné rozhodnutie, možno pre výčitky, nechá na zamestnancoch.

Nech rozhodnú, či má odísť, v tom prípade dostanú odmenu tisíc eur za prácu navyše, alebo zostať. V tom prípade, samozrejme, žiadne odmeny nebudú. Sandra má ‚celý víkend‘ na to, aby presvedčila deviatich zo šestnástich kolegov, ako majú v pondelok hlasovať, mnohých pritom ani nepozná - ponižujúce a trápne, nielen pre človeka s depresiami.

Najlepšie platená

Je to prvýkrát, čo bratia Dardennovci obsadili do svojho filmu hviezdu takého formátu, akou je Marion Cotillard. V Hollywoode patrí medzi najobľúbenejšie francúzske herečky. Po tom čo v roku 2008 získala Oscara za stvárnenie Edith Piaf, sa jej honoráre vyšplhali do výšky milión dolárov za snímku (niektoré zdroje hovoria o oveľa vyššej sume) a stala sa najlepšie platenou zahraničnou herečkou v Hollywoode.