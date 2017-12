Džezmenom sa nepáči film Whiplash

Príbeh o nadanom bubeníkovi a jeho drsnom učiteľovi môže ľuďom džez znechutiť, myslia si hudobníci.

29. jan 2015 o 19:19 Kristína Kúdelová, kk

Film Whiplash má päť nominácií na Oscara - a už aj nepriazeň džezových hudobníkov.

Vo filme Whiplash v podstate nezaznie iná hudba ako džez, jeho hlavným hrdinom je talentovaný bubeník, ktorý sníva o budúcnosti v džezovej kapele. Napriek tomu sa niektorým džezmenom nepáči, píše denník The Independent.

Pobúril ich obraz, aký Whiplash o ich hudbe vytvára, ako vykresľuje tých, ktorí sa jej venujú. „Trálne a nezmyselne ich karikujú,“ tvrdia.

Ich problémom môže byť, že hlavný hrdina dostane učiteľa, ktorému nestačí, aby boli jeho žiaci dobrí, od každého z nich chce vytrieskať maximum, aj za cenu terorizovania. Pohŕda popovou hudbou, ktorá v súčasnosti vychádza, talenty vraj vymreli. A kto sa nesnaží, po ňom by najradšej hodil stôl – lebo to vraj zafungovalo na Charlesa Parkera. Vďaka tomu môže vzniknúť z filmu dojem, že džezové prostredie je tak trochu psycho. A to práve džezmeni nepotrebujú. Šéf časopisu Jazzwise hovorí: „Dúfam, že ľudí film neodradí. Džez to už má dnes aj tak dosť ťažké.“