Divadlo GUnaGu venovalo hru Emílii Vášáryovej

Slobodná Európa má už dobre nacvičený nový program, dnes vystupuje vo Zvolene. V Bratislave sa začína prehliadka pre filmových cynikov.

30. jan 2015 o 0:00 Eva Andrejčáková, Eva Andrejčáková, kk, mh

Odvrátená strana mesiaca

GUnaGU, Bratislava, 19.00

Končí sa jedno z najkrajších skúšobných období v divadle, aké som kedy mal – vyhlásil dnes herec Viktor Horján. Už dnes večer ho uvidíme v úlohe syna, ktorému matka nedovoľuje dospieť. Bol to vraj on, kto inicioval vznik najnovšej inscenácie divadla GunaGu. Viaže sa k blížiacemu sa jubileu malého divadielka, ktoré, ako sa píše v knihách, malo v programe umrieť hneď po prvej premiére. Práve sa však dožíva rovných tridsať rokov. Najnovšiu hru Odvrátená strana mesiaca napísal pre GunaGu opäť zakladateľ divadla, dramatik a režisér Viliam Klimáček. Urobil tak gesto aj voči našej prvej divadelnej scéne, s ktorou už viackrát úspešne spolupracoval.

Hra je totiž poctou herečke Emílii Vášáryovej, ktorá spätne vzdáva hold váženému autorovi a účinkuje v hlavnej úlohe. Stvárňuje matku žijúcu na okraji lesa s dospelým synom. Miluje ho až chorobnou láskou, nevedomky ním manipuluje a trochu si tak nahrádza náhodného muža svojho života. Dejú sa s ňou zvláštne veci, mentálne cúva, mladne, bizarne sa vyrovnáva so svojou minulosťou, v ktorej sa vlastne zakonzervovala.

Roky sa nerozpráva so svojou sestrou, hoci je s ňou bytostne prepojená. Tajomné, dramatické aj smiešne vzťahové súvislosti narúša príchod troch mladých, typovo rozdielnych žien, potenciálnych synových partneriek. „Konšteláciu postáv si tvorcovia, inšpirovaní konkrétnymi životnými príbehmi a témami, narysovali spolu s režisérom,“ hovorí dramaturgička Darina Abrahámová, ktorá si v inscenácii zahrá sestru. Bude to pod vedením Mariána Amslera, ktorý pri tejto príležitosti režíruje v GunaGu po prvý raz. Do štvrtej úlohy obsadil Zuzanu Šebovú.

„Za všetkým je asi aj odvaha a chuť vyskúšať nové prepojenia a spojenia, prekvapiť stálych divákov a získať aj nových,“ uvažuje Abrahámová. „Milka sa chopila neobvyklej ponuky, napriek tomu, že ju roky poznám, som z nej unesená, prvý raz všetci chodíme načas a drieme, klebetíme. Všetci to vnímame ako mimoriadny proces. Teším sa.“



Malé divadlo, iní ľudia, iný prístup. S Emíliou Vašáryovou prichádza do GUnaGU

nová atmosféra a iný druh divadelnosti. Foto - CTIBOR BACHRATÝ

Slobodná Európa

Koncert Zvolen DK ŽSR 20.00

Nie je veľa slovenských kapiel, ktoré zaručujú dobrý koncert zakaždým, keď vystúpia na scénu. Slobodná Európa, našťastie, vylepšuje. Na scéne je už dvadsaťpäť rokov, tri roky hrá v novej zostave a vlani v apríli vydala ďalší album – Štvorka.

Každý rok otočí celé Slovensko, stihne približne sedemdesiat koncertov. Dnes hrá vo Zvolene a už príde s dobre zohraným programom, ktorý má od vlaňajšej jesene. Z nového albumu budú hrať určite tri pesničky – Vesmír, Stredná trieda a Neflákaj sa. Z nich je jasné, že hoci jej členovia dozrievajú, stále sa vedia „spoločensky“ nahnevať a komentovať to, čo sa im okolo seba akosi nezdá. Zvyšok programu budú zrejme tvoriť klasiky, pretože Slobodná Európa má fanúšikov, ktorí si s ňou radi zakričia Analýzu alebo Podvod. Vo Zvolene má predkapelu God Blue Balls.

Budúci týždeň kapela začína šnúru v Česku, vo štvrtok hrá v Prahe a na konci februára ju čaká Londýn.

Polnočné kino Otrlého diváka

KINO TIP / A4 22.00

Český filmový festival Otrlého diváka oslávil nedávno desať rokov existencie – pričom niekoľko klenotov zo svojho výberu dováža aj na Slovensko. Znamená to, že na svoje si prídu opäť milovníci filmov hlboko pod hranicou dobrého vkusu.

Ide o diela, ktoré otvárajú citlivé témy spoločnosti, ako sú násilie, sexualita, alebo normy správania. Prehliadku otvoria o desiatej Hollywoodske rajdy s motorovými pílami – názov, samozrejme, hovorí za všetko.

Druhým filmom je novinka francúzskeho surrealistu Quentina Dupieux, ktorý je známejší v hudobnom svete pod prezývkou Mr. Oizo, rozruch vyvolal aj jeho film Rubber o vraždiacej pneumatike.

Teraz prichádza s Fízlami zosmiešňujúcimi policajnú rutinu – v blízkej budúcnosti sa skupina nepoctivých policajtov snaží zbaviť tela človeka, ktorého jeden z nich náhodou zastrelil.