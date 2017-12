Aj obrázky zo zápalkových škatuliek sú skvostné

Kedysi sa na Slovensku ročne vyrobilo až 150 miliónov zápalkových škatuliek, niektoré sú grafickými skvostmi

30. jan 2015 o 11:34 Erika Litváková

Ak si myslíme, že je všade navôkol veľa politiky a kedysi to tak nebolo, mýlime sa. V časoch nedávno minulých aj obyčajnému škrtnutiu zápalky predchádzala politická propaganda.

Veď pohľadu na škatuľku sa pri škrtaní vyhnúť nedá. Zápalky preto bývali v Československej socialistickej republike spoľahlivým šíriteľom osvety, reklamy alebo trebárs pracovných náborov.

Oproti dnešným megabordom a ukričanému vizuálnemu smogu to bola na prvý pohľad vcelku nenápadná, no všadeprítomná taktika. Kolujúc z ruky do ruky, ponechané na stole alebo ležiace pri sporáku vtierali sa do pozornosti a mali zapaľovať horlivé srdcia budovateľských vášní.

Časy slávy

„Tretiu päťročnicu za štyri roky.“ „Viac žien do ľahkého priemyslu“. Dnes nám mnohé možno znejú smiešne. Zápalkové nálepky sú však zároveň unikátnou prehliadkou dobovej grafiky, newspeaku, ako aj dokumentom štátneho uvažovania nad človekom, ktorému žiadne vybočenie zo slušných a poslušných šíkov neprešlo bez dôsledkov.