Je sladký ako kukurica a tvrdý ako Metallica

Má peniaze, dvesto kíl a druhý album. Kapitán Demo hovorí, že talent od boha je hlúposť

30. jan 2015 o 13:45 Anita Ráczová

Na raňajky si dá dve prasatá, potom si zacvičí pozdrav sumca. Česko-taliansky multimilionár tvrdí, že vlastní celú tamojšiu hudobnú scénu aj novinárov, ktorí o nej píšu. KAPITÁN DEMO, najtučnejší v hre, vydáva svoj druhý album s názvom Okamžitě odejdi do svýho pokoje a vrať se až budeš normální. Je drzý a dekadentný, sladký ako kukurica a tvrdý ako Metallica, nevhodný pre ucho hudobných fajnšmekrov, stvorený pre tých, čo majú radi recesiu a nemiestny humor.





Musí byť človek, čo chce robiť tučný rap, tučný?

Nemusí. Tieto pravidlá mám na saláme, ale ak si chce zaslúžiť môj rešpekt bez toho, aby mal viac než dvesto kilogramov, musí mať veľký talent, štipku originality, flow ako Niagara a veľký zmysel pre homáre. Musí vedieť rybárčiť, trošku sa vyznať v kvantovej fyzike a rozumieť vode. Všetci sme voda, ktorá zhmotnila sama seba. Na to nikdy nezabudni.

Kedy ste pochopili, že máte talent?

Už keď som prvý raz otvoril oči a zožral svoju pupočnú šnúru, bolo to jasné. Len čo som sa naučil rozprávať, navrieskal som na celú domácnosť a hneď každý vedel, kto je tu šéf. Nikto ma nevychovával, žiadna ušmudlaná ulica alebo štátne lágro-školy. Každý okolo mňa chodil po špičkách a počúval rozkazy. A keď som zarobil prvú jednotku na kšeftoch s viečkami od kokakoly, nikto už o mojom talente nepochyboval. Keď zarobíš miliardu, musíš mať na niečo talent, nech už je to čokoľvek.

Platí to aj v hudbe?

S muzikou je to podobné. Každý si myslí, že talent je od boha. Je to normálna matematika! Úspech sa dá jednoducho vypočítať. Na to sú dnes už rôzne programy, aplikácie, voloviny. Podobne ako tie testy, čo na teba vyskočia na Buku typu: Akú národnosť máš v sebe? Aká hollywoodska škebla si? Kedy chcípneš a podobne.

video //www.youtube.com/embed/o_nzA052YiQ

Prvým singlom z aktuálnej platne je skladba Až vyrostu, budu Nohavica. Autorom videoklipu je Tadeáš Haager.

Hovoríte, že na českej scéne ťaháte za nitky práve vy. Kto je najposlušnejší a kto robí problémy?

Všetko ide ako po masle. Tí, čo šľapali za komančov a hrali na zjazdoch pre Štrougala a Husáka teraz dostávajú Zlatých slávikov a sú z nich legendy. Tí, čo práskali ŠtB majú za koncert dva melóny alebo sedia vo vláde. Starší predávajú svoje skúsenosti mladším. Tých sú zase plné muzikály, rádiá a vipky. Každý mi platí, koľko má. Všetci sú zlatíčka. Ňuňuňu! Nesťažujem sa. To je showbiznis, rozumieš. Dve slová. Show a Business. To si pamätaj, dievča.

Spievate, že Česi sú „ovce na škodovce“, čo sú potom Slováci?

Slováci sú v prdeli, pretože nemajú škodovky. To je prosto české auto, s tým nič neurobíš. Ešteže majú aspoň tie Tatry. Ale zasa majú euro, lepšiu hudobnú scénu a korbáčiky. To si nevyberieš. U nás na Miami si aj tak všetci myslia, že sme Rumuni. Takže ako sa u nás „hezky česky“ hovorí: Hú givs e fak?

Ste ropný magnát, žijete na jachte. Aké sú vaše umelecké ambície?

Problém definície pojmu umenie je od doby inštitucionálnej emancipácie estetiky intenzívne premyslený a jeho história vrcholí analytickou diskusiou, po utíchnutí ktorej sa v 90. rokoch 20. storočia považoval za takmer vyťažený. Proklamovaná premena v konfigurácii symbolických módov, ktorá spolu so zrodom „vizuálnych štúdií“ dostala nový konceptuálny rámec, však predstavuje aktuálnu výzvu pre možnú reformuláciu otázky pre definíciu, ktorá by bola menej zaťažená metalingvistickými problémami prameniacimi z „obratu k jazyku“ v rámci filozofie a viac zaujatá svojim neprehliadnuteľným faktom premieňajúcej sa role, funkcie a hodnoty umenia a kontexte expandujúcej vizuality.

Prvého apríla krstíte v Prahe novinku. Sľubujete veľkú show, slony, opice a žirafu Věru. Akú úlohu hrá v kampani váš zverinec?

Môj zverinec? O čom to hovoríš, dievča? Som snáď nejaký cirkusák? Za túto otázku nepočítaj s tými sto litrami, čo som ti chcel poslať. Máš jediné šťastie, že si mi sympatická.

Váš album sa volá Okamžitě odejdi do svýho pokoje a vrať se až budeš normální. Čo znamená byť normálny?

Najzrozumitelnejšie je štatistické vymedzenie normality. To, čo sa vojde do priemeru či určitého rozpätia nameraných hodnôt, je normálne, zvyšok už nie. Veľmi dobre tu poslúži zákon o rozložení výskytu znakov, ktorý je vyjadrený Gaussovou krivkou.