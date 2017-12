Tipy na víkend: Mali ste už pochybnosti, či snívate, alebo bdiete?

V televízii si môžete pripomenúť akčný epos zo sveta snov, v Žiline vás čaká divadelná premiéra a v Bratislave koncert mladého Dána.

Počiatok

Okolo špionážneho eposu režiséra Christophera Nolana vznikla od jeho prvého premietania pred piatimi rokmi obrovská diskusia a mnohí ho právom považujú za jeho najlepší. Pôsobivý akčný film Počiatok navyše v každom zábere prenasleduje dunivá a majstrovská hudba skladateľa Hansa Zimmera.

Nolanovou prednosťou je, že vytvoril snový svet úplne odlišný od tých, na ktoré sme zvyknutí. Je postavený na psychologických pravidlách. Žiadne surrealistické farebné scény plné fantazijných scenérií ani zmutované príšery. Jeho vízia je vybudovaná tak, aby ste od začiatku do konca pochybovali, kedy postavy zaspali.

A podľa niektorých fanúšikov sa ani nezobudili. Vyvoláva podobné diskusie ako kedysi Matrix: radšej by sme strávili život v ilúzii, než konfrontovali svoje strachy?

Tým, či je jeho svet skutočný, si nie je istý ani hlavný hrdina. Dominic je majstrom vo svojom povolaní. Infiltruje sa do podvedomia a zbiera najskrytejšie tajomstvá. Pomocou novej technológie je schopný vojsť do snov obetí a manipulovať nimi. Dokáže to robiť v niekoľkých vrstvách.

Jeho nasledujúca úloha však vyžaduje väčšie obete než všetky predchádzajúce. Hrozí, že sa s kolegami prepadne do nekonečnosti, z ktorej niet úniku.

V sne totiž neplynie čas rovnako ako v realite – čím hlbšie vojdete, tým dlhší čas v ňom strávite. Môžete v ňom žiť aj desiatky rokov, kým sa zobudíte ako dieťa.

Dominic rozhodne nachádza dôvody, prečo utekať do ilúzie, žije vo vyhnanstve, opustený. Lenže trauma spôsobená smrťou manželky ho neustále prenasleduje. Bude schopný ju prekonať alebo zostane navždy zavretý v bludisku?

Melanchólia

Chorobná obeta zabíja vzťah. Viac ako inde to vidno na ľuďoch, ktorí sú viditeľne postihnutí. Ako v prípade Borisa, ktorý prekonal ťažkú nehodu. Jeho manželka prijala úlohu trpiteľky a spasiteľky, a nedokáže prijať jeho kontakt s okolitým svetom.

Vzájomné vyčerpanie tak oslabuje ich spoločné nachádzanie zmyslu života. Tému rozvíja najnovšia inscenácia žilinského divadla, ktoré v rámci nového projektu, približujúceho tvorbu súčasných žilinských autorov, dnes uvádza v premiére hru Melanchólia.

Napísal ju žilinský pedagóg a dramatik Vladimír Mores a sám ju aj režíruje. Hra je krehkou ľudskou výpoveďou o ťažko skúšanej láske. V hlavných úlohách uvidíme Jána Dobríka a Ivetu Pagáčovú.

Sekuoia

Sekuoia je projekt mladučkého Dána Patricka Madsena. Naživo hráva v trojčlennom obsadení a náladou evokuje jesennú nostalgiu za uplynulým letom: za oknom prší, kvapky udierajúce o sklo sú ako beaty, kdesi z hmly sa vynárajú zasnené vokály. No zrazu sa rozjasní, pulz sa zrýchľuje, vychádza dúha.

Je to introvertná indietronica postavená na krehkých melódiách a chillwavových náladách, no neutápa sa v prílišnej melanchólii. Očarí všetky citlivé duše s trochou škandinávskej introvertnosti a postdubstepovým feelingom à la Burial.

Sekuoia má za sebou úspešné predskakovanie kapelám ako WhoMadeWho, Mø, Veto alebo Active Child a práve dokončuje debutový album.

Na Slovensku už mal premiéru vlani, no oplatí sa ho vidieť aj dvakrát – podobne ako rovnomenný strom s odstupom času vždy vyzerá, znie, trochu inak. Príbuznú atmosféru navodia aj tri domáce mená – Tante Elze, Whithe, EGA.